“Rama kërkon t’ju vjedhë në mënyrë skizofrenike, merrni pushtetin që ju takon”/ Meta: Shqiptarët do paguajnë gjobën e Beccetit që ia vendosi Rama, kërkoi t’i mbyllë gojën medias

Kreu i PL, Ilir Meta është takuar këtë të mërkurë me kandidatin e opozitës në Koplik, Isa Ramaj ku tha se ky i fundit pas fitores në zgjedhje do të jetë një kryebashkiak i denjë për qytetarët i cili do luftojë për rikthimin e shpresës në vend.

Meta tha se ‘Rilindja’ me pushtetin e saj po falimenton çdo bashki në vend dhe se paratë e grumbulluara nga taksat e shqiptarëve i përdor për incneneratorët dhe për të larë borxhet nga korrupsioni i qeveritarëve. Si dhe gjoba e qeverisë ndaj Agon Channel do paguhet nga qytetarët, ndërsa paralajmëroi dhe të tjera vendime që do të merren nga Arbitrazhi.









Sakaq shtoi se qytetarët më 14 maj duhet të votojnë për ndryshim dhe të marrin fuqinë që i takon, pasi kryeministri Edi Rama kërkon të vjedhë në mënyrë skizofrenike.

“Është një njeri i fjalës së mbajtur, besoj shumë se në 14 maj do të keni një kryetar bashkie që do ta keni tërrë kohën. Është një derë e hapur. Jam këtu për të përkrahur koalicionin tonë “Bashkë Fitojmë” por dhe për të shprehur vlerësimin se kandidati është garant i shkëlqyer. Jam i sigurt se kandidatët do të luftojë fort për rikthimin e shpresës që të rinjtë mos të ikin më. Nuk mundet kurrsesi që vitalitetit ta thajë dhe shpopullojë vendin, nuk është e rastësishme. Nuk është Kosova më e pasur, por ata japin çdo muaj për studentët 100 euro, këtu nuk ka ndihmë fare. Aty ka rroga më të larta për pedagogët, në Malin e Zi një mësues merr 9 mijë e 400 euro në vit, këtu mësuesit nuk jetojnë dot me pagë më të ulët se 400 euro. Nuk ka lekë për ata pasi paratë shkojnë për inceneratorët, 100% e pushtetit të rilindjes kanë falimentuar bashkitë. Falimetoi Vora, Kavaja, bashki shumë të pasura. Sot doli lajmi, do ekzekutohet gjoba ndaj Becchettit. Do paguajnë shqiptarët 110 mln euro. Pse?! Për dhunën që bën Rama dhe Veliaj ndaj mediave. Do vijnë gjoba të tjera edhe më të rënda.

Mediave duan t’u mbyllin gojën, qytetarëve, opozitës, që të vjedhin në mënyrë skizofrenike. Siç ka ndodhur dhe po ndodh në këtë realitet të hidhur. Rama kërkon të vjedhë në mënyrë skizofrenike, ndaj në 14 maj rikthehet llogaridhënia. Të gjithë kërkojnë rikthimin e shpresës dhe këto mekanizma nuk do vjedhin dhe qytetarët të dëgjohen, është një rrëzim me themele të këtij regjimi monist. Mos të ndalojë asnjë sekondë, fitorja duhet të jetë sa më bindëse. Jam i bindur se me kontributin tuaj ne do fitojmë, duhet rikther shpresa për të rinjtë. Ky vend ka diell për të gjithë por vetëm kur ka demokraci, fuqia juaj është vota dhe duhet ta investoni për të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve. Na jepni fuqi t’ju japim llogari, bashkitë do jenë përgjithmonë të qytetarëve. Modeli ynë do jetë i shkëlqyer, ne e dimë se në çfarë mënyre i bën rilindja lekët tuaja. Ne e dimë se ku ka shkuar borxhi, për të larë korrupsionin e rilindjes. Mbas 14 majit Malësia e Madhe hyn në një rrugë të pakthyeshme, erdhi koha që ju të merrni fuqinë që ju takon. Kush nuk merr pjesë në zgjedhje mund të jetë viktimë e të tjerëve që vendosin”, tha ai.