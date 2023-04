Shakira dëbohet nga babai i Pique, zhvendoset në Miami të Amerikës!

Këngëtarja e njohur Shakira përmes postimit të saj në Instagram ka njoftuar audiencën e saj në internet se po lë Barcelonën dhe do të transferohet përgjithmonë në Miami.

Edhe pse shumë menduan se ishte zgjedhja e saj personale, faqet e shoëbizit zbuluan se ylli kolumbian ka marrë një letër dëbimi nga prindërit e ish-it, Gerard Pique, konkretisht nga babai i tij.

Shakira ‘leaves Barcelona after being served with an ”eviction notice” on former family home by her ex Gerard Pique’s father’ https://t.co/6CQIwoUaHx

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 3, 2023