Vendimi ka formë përfundimtare/ Ish-Avokatja e Shtetit për rastin Becchetti: Shqipëria do të paguajë më shumë se 110 milion euro, në të kundërt do të përballet me…

Ish-avokatja e Shtetit, Ledina Mandija në një intervistë për “Panorama TV” komentoi vendimin e fundit të Arbitrazhit, ku qeveria shqiptare duhet t’i paguajë biznesmenit italian Francesco Becchetti 110 milionë euro.









Mandija u shpreh se qeverisë nuk i kanë interesuar kostot, por ajo ka përdorur të gjitha instrumentet për të vonuar ekzekutimin e vendimit.

Pjesë nga intervista e Ledina Mandija

Në mendimin tim mendoj se ishte e pritshme, dhe nuk ndryshoi kjo vendimmarrje, referuar edhe jurrispundencës së arbitrazhit të investimeve.

Qeveria shqiptare ka tentuar disa herë për të riparë vendimin në fjalë. Por dështoi në korrigjimin dhe në anulimin dhe tashmë dështoi edhe në rishikimin e ketij vendimi. Gjykata tha që kjo nuk përbën një fakt të ri, sepse shkaqe të tilla për evazionin fiskal ishin ngritur që më parë në Arbitrazh. Pra ajo ishte në dijeni dhe i kishte paraqitur më parë.

Në këto kushte gjykata përkatëse e investimeve e ka konsideruar se nuk përbën shkak të ligjshëm. Do të thotë që Shqipëria do paguajë perveç faturave 110 milion apo shpenzimeve gjyqësore dhe për rishimin e vendimit, që janë më shumë se 145 milion euro. Nuk e dimë sa është paguar studioja ligjore për aplikimin e këtij vendimi.

Gjykata ka vendosur që shpenzimet për avokatët do ti mbajë secili për vete. Këto fatur ajnë shumë të larta 145 janë kosto vetëm për arbitrat.

Cilat janë detyrimet e shtetit për ekzekutimin e kësaj fature?

Në mendimin tim, kam thënë që një vendim arbitrazhi duhet ekzektuar sa më parë, pasi do paguash edhe interesa. Që në fillim qeveria duhet të ishte konsultuar me ekspertë shumë të lartë dhe jo me studio që nuk kanë shumë emër. Ato kanë nënkontrakuar studio që kanë pasur të afërm dhe lidhje nepotike. Por duhet edhe një analizë për korrigjimin dhe vlefshëmrinë.

Në procedurën e vlefshmërisë morën një studiu dhe nuk dihet fatura. Por shteti shqiptar ka paguar 4 milion euro për studiot ligjore përkatëse.

Duket që me shumë gjasa qeveria ka dashur të vonojë në kohë duke përdorur të gjitha instrumentat ligjorë. Pra do paguhen edhe shtesa dhe për rishikimin e vendimit.

Nuk ka tashmë hapsira të tjera ligjore për vendimin?

Jo. Nuk ishim në kushtet e një anulimi të një arbitrazhi. Një ekspert i mirë do të bëntë një analiz të holluar. Por janë përdorur si insturmenta për të vonuar procesin.

Qeverisë i ka interesuar vonesa dhe jo kostoja e procesit. Ose studioja ligjore e kontraktuar e ka garantuar por ka gabuar.

Ka reaguar Rama duke e quajtur një lajm për fushatë.

Jo nuk është i vjetër, por kemi një vendim përpara dhe është i qartë. Edhe pse i mban të fshehta qëveria ato publikohen.

E ka detyrim ligjor qeveria ti bëjë publike vendimet?

Patjetër. Sepse duhen parë. Por ata janë fshehur me konfidencialitetin e gjykatës së arbitrazhit. Por kjo nuk është e vërtetë. Duhet ditur pse jemi në këtë situatë, pse erdhi kjo vendimmarrje e arbitrazhit nga arroganca, mbrojtja e dobët apo e korrupsionit që ka bërë në forumet ndërkombëtare Beccheti, sepse nuk bësoj që është rasti.

Likuidimi i këtij vendimi, pra fatura mund të jetë e lartë. Mund të ndodhë që ta zvarrisë qeveria?

Vendimet e arbitrazhit nuk kalojnë në procedura siç parashikon Konventa e New-York. Këto janë të zbatueshme drejtpërdrejt dhe aplikohet drejtpërdrejt Nuk mundet asnjë gjyaktë vendase që të pamundësojë apo të refuzojë njohjen e një vendimi të tillë siç e parashikon konventa e New York. Qeveria do të bëjë një negociatë sa i takon ekzekutimit. Becchetti do fillojë të bllokojë projekte dhe të pengojë qeverisjen e vendit. Mund të bllokojë llogari për efket të zbatimit të një marrëveshje ndërkombëtare. E mira më ë mundshme do të ishte të kishte një ekzekutim nga qeveria. Por duhen gjetur përgjegjësit se pse arritëm në këtë situatë.

A krijon precendet të rrezikshëm pasi pronarë mediash mund ti drejtohen gjykatës ndërkombëtare?

Nuk e di akoma. Unë nuk e di për sa i përket rasteve të publikuara. Mendoj se qoftë në arbitrazhin e investimeve po ashtu edhe në atë ndërkombëtar që rrjedh nga kontrata duhet të jemi të kujdesshëm pasi fatura është shumë e lartë. Qeveria ka humbur shumë çështje edhe pse nuk bëhën publike

Si është situata në arbitrazh?

Nuk e them dot pasi nuk ka transparencë. Këtë gjë mund ta publikojnë investitorët pasi e vënë në dispozicion.

Janë gati 10 kompani që e kanë referuar çështjen në arbitazash me një faturë prej 150 milion dollar, mund të jetë më e lartë pasi ka investitorë që kanë fitur shifra më të ulta por kanë fituar në arbitrazh. Pretendimet e tjera janë të larta, jo sa kërkohet do të merret në arbitrazh. Por ka dhe tema që duhen parë në institucionet shtetërore.

Çështje të tilla a mund të ishin shmangur?

Avokatura e shtetit u krijua për të penguar të tilla situata. Edhe në kushtet e mosrespektimit të normave kontraktore duke gjeutr mënyrën për të kaluar në procedurat e ligjshme për të zbatuar një kontratë. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe të konsultohet mirë me avokatin për të dalë nga një kontratë. Qeveria ka qenë në dijeni pra ka një kohë që maturohet sa vjen një fund. Ajo duhet të parandalohet që në fillim. Investitori qoftë i huaj qoftë i brendshëm duhet respektuar.

