A jeni ju pasardhësi i Sali Berishës? Meta përballë analistësve: Lideri i opozitës është…

Në një intervistë për emisionin “Log.” në Panorama TV, Meta tha se opozita është në funksion të kandidatëve. Ai tha se nuk po bëjnë ndonjë sakrificë të madhe për faktin se ka bërë koalicion me Berishën.









Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, është shprehur se historia e “vulës” së PD-së, është historia më e turpshme e këtyre 32 viteve të pluralizmit politik.

Meta shtoi se e gjithë kjo situatë ku ndodhet sot PD, është falë kontrollit brutal të gjykatave nga kryeministri Edi Rama.

A jeni pasardhësi i Sali Berishës

Nuk është momenti për të hequr vëmendjen nga zgjedhjet e majit. Jemi për të folur për planin për uljen e taksave. Unë jam në kontakt me qytetarët e Tiranës. Të mos harxhojmë kohë me teknikalitete. Ju e dini që historia e vulës në PD është gjëja më e turpshme dhe tregon rrëzimin e shtetit të së drejtës. PD duhet të konkurronte me siglën e saj, me forumet e saj legjitime. Jemi në situatë të tillë ku PD po strehoet tek PL, por janë zgjidhje teknike.

Formalisht jeni shpëtimtar

Nuk është sakrificë e madhe por e bëjmë për opozitarët dhe qytetarët. Ne jemi bashkë me disa parti të tjera. Kemi një koalicion formal. Në demokraci secili duhet të japi kontributin e tij.

Ju keni thënë që nëse Basha nuk fiton le të japë dorëhqejn dhe e mbaj unë kreun e opozitës?

E dashur Marsela, lideri i opoiztës për ne në 14 Maj është Belind Këlliçi në Tiranë, Boçi në Elbasan dhe Igli Cara në Durrës.

Gazeta Shqiptare