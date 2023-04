Ata janë në kërkim të “Sashës”, i cili dyshohet se i ka pirë pijen një të miture dhe më pas e ka përdhunuar!

Hetimet po intensifikohen për gjetjen e personit, i cili sipas denoncimit të 17-vjeçares, ka hedhur lëndë narkotike në një pije që ajo ka konsumuar në një lokal në rrugën Skoufa, në Kolonaki, për t’i marramendur dhe më pas i dorëzohet dëshirat seksuale.









E reja u ka dhënë autoriteteve të policisë Instagramin e autorit të dyshuar me emrin e koduar “Sasha”, ndërsa për të dëshmuar ka ardhur edhe F.K., i cili ishte ulur me të akuzuarin e parë N.M në dyqanin e nargjileve në Ilioupoli. Aty viktima së bashku me shoqen tjetër të mitur pranuan nga i akuzuari i parë propozimin për të punuar gjatë verës në lokalin e tij në Kythira dhe për të vazhduar argëtimin po atë ditë së bashku me të kërkuarin “Sasha” në një lokal në Kolonaki.

Bëhet e ditur se vajza e mitur, pas denoncimit të saj në polici, ka vizituar spitalin “Alexandra”, ku i është marrë urinë dhe gjak për zbulimin e alkoolit dhe drogës, rezultatet e të cilave priten. Edhe vajza e mitur është kontrolluar nga mjeku mjek.

Të hënën e kaluar, dy vajza të mitura vizituan një dyqan nargjilesh në Ilioupoli. Aty takuan një 32-vjeçar së bashku me një burrë tjetër, i cili iu afrua me qëllim që t’u propozonte që të punonin për një sezon në Kythira, në një dyqan në pronësi të njërit prej të dyve. Në fakt, dy meshkujt nuk humbën rastin dhe u sugjeruan dy vajzave të mitura të dilnin për një pije në mbrëmje në një lokal të njohur të Kolonakit, për të diskutuar më gjerësisht detajet e veprës në Kythirë.

Por qëllimet e njërit prej të dyve rezultuan krejtësisht të ndryshme. Dhe kjo pasi shoku i tij që ishte me të dhe po kërkohet nga policia, dyshohet se ka hedhur një lëndë narkotike në një plumb që ia ka ofruar të miturës për ta përdhunuar. Kur ajo filloi të ndihej e trullosur, ai filloi t’i përkëdhelte organet gjenitale, duke u përpjekur ta bindte përmes shoqes së saj të bënte seks. Por ai nuk ia doli dhe u largua nga lokali pak para orës 6 të mëngjesit.

Ai u zgjua në një gjendje të mjerueshme

Më pas, vajza së bashku me shokun e tij, të cilin e kishin takuar pasditen e një dite më parë në Ilioupoli, kanë dalë nga dyqani dhe kanë shkuar në shtëpinë e një personi të tretë në Aegaleo.

Vajza gjysmë pa ndjenja, sipas denoncimit të saj, dyshohet se iu nënshtrua humorit të sëmurë të 32-vjeçarit. U zgjua në mesditë në të njëjtën shtëpi, në gjendje të mjerueshme, pa të brendshme. Në pamundësi për të kujtuar saktësisht se çfarë kishte ndodhur, ajo filloi të thërriste për ndihmë. Ajo njoftoi prindërit e saj dhe më pas shkoi në komisariatin më të afërt për të denoncuar ngjarjen.

Tek policët i cili i ka marrë një deklaratë, ajo ka thënë se ka humbje të kujtesës dhe se është njoftuar nga 32-vjeçari se kanë kryer marrëdhënie seksuale. Ajo më tej dëshmoi se ai nuk duhej të kishte përfituar nga gjendja e saj e pambrojtur për të kryer akte seksuale ndaj saj, sepse nëse ajo nuk do ta kishte marrë atë drogë, nuk kishte mundësi të bënte atë që ata e detyruan të bënte.

Ndaj 32-vjeçarit është ngritur kallëzim penal për abuzim me një person të paaftë për rezistencë. Ai i mohon akuzat dhe ka shprehur dëshirën për të dëshmuar me avokatin e tij.

Burri i dytë, i cili dyshohet se hodhi drogën në të shtënë, po kërkohet nga policia dhe është akuzuar për paturpësi seksuale dhe Ligjin për Narkotikët dhe dispozita të tjera.

