“Becchetti”/ Meta paralajmëron në Panorama TV: Shqipëria do të përballet me fatura shumë të rënda nga arbitrazhet ndërkombëtare

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, u shpreh se Shqipëria do të përballet me fatura shumë të rënda nga vendimet e Arbitrazheve ndërkombëtare.









Komentet Meta i bëri në emisionin “Log”. në Panorama TV, ku komentoi vendimin e Gjykatës së Arbitrazhit për çështjen Becchetti, që urdhëron qeverinë shqiptare ti paguajë biznesmenit të Agon Channel 108 milionë euro.

Ai shtoi se dosjet e aferave korruptive do të thellohen gjithmonë e më shumë dhe sipas tij 14 maji hap siparin e zhvillimeve dhe ndryshimeve të shpejta.

Pjesë nga biseda në studio:

Meta: Shqipëria do të përballet me fatura shumë të rënda nga arbitrazhet ndërkombëtare, për shkak të arrogancës së Edi Ramës.

Vangjeli: Drejtësia ka mjetet dhe presionet për të ndryshuar ngjyrat e qeverisjes.

Meta: Kur s’ke bilanc, me çfarë do të merresh? Ne jemi shumë të qetë sepse shqiptarët e kanë kuptuar. Optimizim e kam me këmbë në tokë dhe e shoh çdo ditë te qytetarët.

Vangjeli: Rama është i lumtur që ka Berishën përballë, betejën e ka me ju.

Meta: Aq i lumtur është Rama, sa edhe vulën nuk e lëshon. Unë besoj se Rama betejën e ka me shqiptarët. Do të ketë zhvillime shumë të shpejta. 14 maji hap siparin e zhvillimeve të shpejta.

Karapanço: Duhet të reagonit kundër një mundësie nëse SPAK do të niste një hetim për çështjen Kryemadhi?

Meta: SPAK të bëjë punën e vetë. Kjo gjë tregon vetëm krizën dhe dëshpërimin e tij kaq të thellë. Kjo tregon që kjo bankë nuk funksiononte që nga viti 2014 dhe paratë më shpejt kishin ardhur sesa kishin ikur.

Xhafo: Alibeaj ka deklaruar për lustracionin “të mos e shohim këtë si një luftë politike”. Ju e keni sqaruar për mua çështjen e I.M.

Meta: I dashur miku im, mua nuk më heq askush nga politika. Kishin 122 vota bashkë ata e thoshin do e heqim tani nga presidenca. Ika kur më mbaroi mandate, në korrik. Dosja e inceneratorëve do të përshkallëzohet. Edhe dosjet e tjera do të përshkallëzohen. Dhe edhe po të dojë Lorenci, nuk e mban dot në pushtet Ramën.