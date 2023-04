Debati mes Kiarës edhe Efit/ Fansat shpërthejnë kundër Luizit: Si e fitove respektin ashtu dhe e humb

Debati mes Luizit, Efit dhe Kiarës ka shkaktuar komente të shumta në rrjet. Efi mbrëmë akuzoi Luizin se i ka qëndruar ftohtë që pas rifutjes së saj në shtëpi. Luizi pranoi se për këtë ka ndikuar video ku Efi fliste për çështjen e lavamanit dhe gjithashtu u aludua se ai ka folur me kode me Kiarën në lidhje me Efin.









Efi nga njëra anë kërkonte që Luizi të mos hidhte poshtë shoqërinë e tyre e Luizi nga ana tjetër mbajti një anë me Kiarën duke i dalë kundër Efit. Ky debat ka shkaktuar dhe komente kundër Luizit, si rrallëherë.

Fansat kanë shpërthyer të indinjuar duke u shprehur se Luizi po i zhgënjen me këtë sjellje dhe se nuk duhet të reagonte kështu ndaj Efit. Madje disa arrijnë deri aty sa komentojnë nëse ai e meriton fitoren pas kësaj situate.