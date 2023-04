Demokracia amerikane, më e fortë me Tramp nën akuzë?

Po! Janë tre arësye kokëforta, pse demokracia funksionale e shtetit më të fuqishëm në botë del më e fortë nga vendosja e ish-Presidentit Donald Tramp nën akuzë penale, nga një gjykatë e rajonit të Manhatan në shtetin e Nju-Jorkut, të martën më datën 28 mars 2023. Së pari, parimi themelor i një demokracie dhe shteti të së drejtës është se askush nuk del mbi ligjin, sado i fortë ekonomikisht apo politikisht të jetë. Praktikisht, për të njëjtin rast pse Tramp sot është vënë nën akuzë(shkeljet e qëllimshme të të dhënave të biznesit, pas pagesës 130 mijë dollarë për të blerë heshtjen e një aktoreje të filmave porno, që pretendonte se kishte lidhje me Tramp), ish-zëvendësdrejtori dhe avokati personal i tij, Majkëll Kohen u dënua me tre vite burgim. Së dyti, me vendosjen e ish-Presidentit nën akuzë, ideja e amerikanëve të thjeshtë për një drejtësi shoqërore dhe juridike në vendin e tyre gjen qetësim. Për dekada me rradhë, miliarderi Donald Tramp i kishte shpëtuar drejtësisë amerikane për shkeljet e shumta të tij, sidomos në nivel të rregjistrimeve të të dhënave të biznesit. Së treti, janë disa shkelje të kryera nga Tramp gjatë dhe pas qëndrimit të tij si President i SHBA-ve. Ai kërkoi nga Sekretari i Përgjithshëm republikan i shtetit të Xhorxhias të falsifikonte 11,780 vota, që i duheshin për të përmbysur rezultatin në këtë shtet kritik për votimin e Presidentit të SHBA-ve në vitin 2020. Tramp nxiti turmën e mbështetësve të tij më 6 janar 2021, që të pushtonte ndërtesën e Kongresit Amerikan në Uashington, Kapitolin, me shpresë se do të përmbyste rezultatin e zgjedhjeve. Pas presidencës së vet, ish-Presidenti mbajti në shtëpinë e tij dokumente të klasifikuar si sekret dhe tejet të ndjeshme për sigurinë e SHBA-ve, edhe pse deklaronte se nuk kishte më të tilla. Shumë amerikanë, që gjykojnë se Tramp ndihmoi ekonominë amerikane të rriste vendet e punës dhe të kthente një pjesë të fabrikave të ndërmarrjeve të mëdha amerikane në SHBA, duke hapur vende pune të reja, arrijnë t’ia falin këto shkelje të dukshme të shtetit ligjor dhe të gjykojnë se Tramp nuk duhet vënë përballë akuzave penale. Ende ish-Presidenti ka një bazë të gjerë mbështetësish mes përkrahësve të Partisë Republikane në SHBA. Prandaj dhe gjithshka që ai thotë ka ndikim në politikën, jetën dhe shoqërinë amerikane. Pas kohës së skllavopronarisë në fund të shekullit të 18-të të Mijëvjeçarit të kaluar, nuk ka asgjë në historinë amerikane që t’i afrohet trazirave të akuzave, gjykimit dhe dënimit të mundshëm të një ish-Presidenti të SHBA-ve. Veçanërisht tani që Tramp dhe mbështetësit e tij po pretendojnë se aktakuza përfaqëson politizimin dhe përdorimin e sistemit të drejtësisë amerikane ai armë për të goditur kundërshtarët e Partisë Demokratike në SHBA. Sjellja e shoqërisë amerikane ndaj Tramp është lakmusi i forcës dhe qëndrueshmërisë së demokracisë amerikane, demokracisë më të fuqishme dhe funksionale në botë. Qytetarët amerikanë e kanë në dorë, me qetësinë dhe vetëpërmbajtjen e tyre ndaj provokimeve të ish-Presidentit më të padisiplinuar të vendit, që të shpëtojnë shoqërinë amerikane nga një makth i ri kombëtar, pas sulmit të turmës mbi Kapitol më 6 janar 2021 dhe akuzave lumë mbi zgjedhje të manipuluara të vitit 2020, krejtësisht të pabaza. Duke pasur parasysh tjetërsimin ekstrem kombëtar politik të përkeqësuar nga Tramp dhe ndarjen e polarizimin e SHBA-ve, duke futur gati urrejtjen në një demokraci që nuk e njihte këtë ndjenjë në garat politike në 240 vitet e ekzistencës së saj, vendosja e Tramp nën akuzë është një sfidë e fortë e demokracisë dhe shoqërisë amerikane. Megjithatë, janë të gjitha gjasat që demokracia amerikane të triumfojë. Edhe pse vendi do të dalë i ndryshuar nga ky proces gjyqësor penal mbi Tramp. Edhe pse ekziston ndrojtja, se precedenti(rasti) Tramp do t’i lërë presidentët e ardhshëm të cënueshëm ndaj ndjekjes penale. Veçse, një gjë është e sigurtë. Asnjë president i ardhshëm nuk do të ketë sjellje aq të papërgjegjshme në pushtet dhe pasi të jetë mundur me garë të rregullt, sa e pati Tramp. Nëse vërtetohet në gjykatë se Trump ka kryer shkelje penale dhe duhet të përgjigjet për to, atëhere mesazhi i demokracisë amerikane se të fuqishmit politikisht dhe ekonomikisht të kësaj bote nuk mund të shpëtojnë me sjellje që qytetarët e zakonshëm nuk munden, bëhet universal.