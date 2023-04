“Diçka do të shpërthejë shumë shpejt”/ Shefja e FMN-së paralajmëron për një ekonomi globale më të brishtë

Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi për dobësitë në rritje ndaj ekonomisë globale, ndërsa bankat qendrore më të mëdha në botë vazhdojnë të shtypin inflacionin e lartë.









“Thjesht nuk ka asnjë mënyrë që normat e interesit të rriten kaq shumë pasi kanë qenë të ulëta për kaq shumë kohë dhe të mos ketë dobësi. Diçka do të shkojë në lulëzim”, i tha Drejtoresha Menaxhuese e FMN-së, Kristalina Georgieva, Ryan Heath të POLITICO-s në një event të organizuar nga Qendra Ndërkombëtare Meridian përpara takimeve vjetore pranverore të FMN-Bankës Botërore javën e ardhshme në Uashington.

Georgieva paralajmëroi se një ekonomi globale më e brishtë do të sjellë rritje më të ngadaltë dhe brishtësi më të madhe financiare. FMN-ja, e cila ofron linja financiare për vendet në vështirësi dhe monitoron shëndetin e ekonomisë globale, parashikon që rritja globale të mbetet rreth 3 për qind gjatë pesë viteve të ardhshme, parashikimi më i ulët i rritjes afatmesme që nga viti 1990.

Por ajo tha se nuk mendonte se ekonomia botërore po shkonte drejt një përsëritjeje të krizës financiare globale të vitit 2008, pavarësisht problemeve në sektorin bankar që janë shfaqur në Shtetet e Bashkuara dhe Zvicër.

“Ky nuk është viti 2008”, edhe pse kolapsi i profilit të lartë i Silicon Valley Bank muajin e kaluar ka ngjallur këtë shqetësim, tha Georgieva.

Kriza e vitit 2008 ndodhi sepse shumë institucione financiare mbanin aktive në librat e tyre që rezultuan të ishin shumë të mbivlerësuara. “Nuk e kemi atë tani. Sistemi financiar, si ai bankar ashtu edhe ai jo-bankar, është shumë më i pastër”, tha Georgieva.

Gjatë fjalëve të saj të gjera, Georgieva paralajmëroi gjithashtu për ndikimet e mundshme negative ekonomike të ndarjes së botës në kampe të ndryshme gjeopolitike për shkak të fërkimeve të shkaktuara nga lufta e Rusisë në Ukrainë dhe forca të tjera që po ushqejnë dyshime midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.

Ndonëse është e rëndësishme që Perëndimi të mbrojë vlerat e tij, sa më të ftohta bëhen marrëdhëniet, aq më shumë do t’i sjellë rritjes ekonomike globale, tha ajo, duke iu referuar hulumtimit të FMN-së, i cili vlerëson humbjet e mundshme nga tregtia që variojnë nga 200 miliardë dollarë në 7 trilion dollarë, ose e barabartë me rreth 0.2 për qind deri në 7 për qind të prodhimit të brendshëm bruto global.

“Ka kuptim të synojmë të jemi në skajin më të ulët të këtij spektri të kostos”, tha Georgieva.

Shefja e FMN-së u kthye kohët e fundit nga një udhëtim në Pekin, ku pati një shans për t’u takuar me ekipin e ri ekonomik, duke përfshirë kryeministrin Li Qiang, i cili mori detyrën më 23 mars, si pjesë e ekipit të Xi Jinping për mandatin e tij të tretë si president kinez. Ajo e përshkroi Li si “shumë praktik, me këmbë në tokë, shumë i arritshëm, shumë i qartë në një angazhim që Kina të vazhdojë të hapet për të qenë miqësore me investitorët e huaj”.

Pavarësisht tensioneve në rritje midis SHBA-së dhe Kinës, Georgieva tha se mesazhi që ajo mori nga zyrtarët kinezë ishte pozitiv.

“Mesazhi që kam marrë është se Kina është e përkushtuar ndaj multilateralizmit. Ata janë të përkushtuar ndaj tregtisë që bazohet në rregulla. Ata janë të përkushtuar për të hapur ekonominë, siç kanë bërë deri tani. Dhe ata janë të përkushtuar të luajnë një rol konstruktiv përballë botës në zhvillim, duke përfshirë ristrukturimin e borxhit”, tha ajo.

Ajo gjithashtu mbrojti Aktin e Reduktimit të Inflacionit të SHBA-së kundër kritikave se – pavarësisht nga emri i tij – ai në fakt po nxit inflacionin duke injektuar sasi masive të shpenzimeve qeveritare në sistem.

“Akti i uljes së inflacionit nuk është aq i madh në shkallën e gjërave… Është diçka që do të shpenzohet gjatë disa viteve. Pra, nuk do të bëjë një shtytje të madhe mbi inflacionin”, tha ajo.

Megjithatë, mjedisi aktual i inflacionit më të lartë do të thotë se qeveritë duhet të jenë të kujdesshme kur bëhet fjalë për programet e reja të shpenzimeve, shtoi ajo.

Gazeta Shqiptare