Efi del kundër Kiarës dhe Luizit: Nuk i llogaris të dy…

Pas Gertit, Efi bisedoi edhe me Bledin për të njëjtën temë, zënkën që ajo pati me Kiarën dhe Luizin.









Bledi e këshilloi atë që të fliste me Kiarën dhe t’i thotë që çfarë do që kanë lënë pezull jashtë, ta bisedojnë kur të dalin nga shtëpia dhe të mos merren më me këtë çështje brenda në shtëpi.

Efi u shpreh se që natën që u fut në shtëpi, ndjeu një siklet, i cili u rëndua akoma më shumë kur Kiara dhe Ronaldo e gënjën sy më sy.

Ajo u shpreh se nuk e llogarit më as Kiarën dhe as Luizin, pasi ata të dy e mashtruan, nuk e respektuan dhe e hodhën poshtë atë.

Efi shtoi se ka një pikëpyetje për sjelljen e Luizit dhe sipas saj, Kiara i ka dhënë atij një mesazh të gabuar, ç’ka ndryshoi menjëherë sjelljen e tij.