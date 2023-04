“Je si kërmill”/ Bledi ia plas në sy Deas: Ke ardhur deri këtu me jargë e me skuthlliqe

Bledi ka bërë një koment të fortë në lidhje me lojën e Deas në “Big Brother VIP”. Sipas tij, ajo ka ardhur deri në këtë pikë si kërmilli, vetëm “me jargë e me skuthlliqe”.









“Ke ardhur si kërmilli. Ke ardhur me fuqitë e tua, me forcën tënde por ke ardhur si kërmilli, me jargë, me skuthlliqe”, i tha ai.

“Ti the ke ardhur si luftëtare, je e vetmja e fortë këtu. Mos i ndrysho fjalët se dukesh i paqëndrueshëm”, iu përgjigj Dea.

Bledi: Këto t’i ka thënë Olta, mos i ngatërro komplimentat të lutem!

Dea: Nuk kam qejf të bisedoj me ty!

Bledi: A hape debat? Nuk je e aftë të përballesh. Ti nuk je përballur kurrë nëpër debate.

Dea: Je njeriu më i pafytyrë. Më thua kërmill, por si guxon të më thuash mua kërmill.

Bledi: E ke kompliment, të jesh krenare

Dea: Nuk është kompliment. Më the që jargavitesh e zvarritesh ndaj ke arritur deri këtu.

Bledi: Deri këtu ke arritur vetë, herë si kërmill, herë si tigër.

Dea: Mos bëj krahasime

Bledi: Nuk po të fyej, ti më fyeve, the je i pafytyrë. Të më thuash kërmill e marr për kompliment. Them faleminderit nga ty

Dea: Erdhe të bësh debat, të trazosh gjakrat

Bledi: Më thua ke ardhur për debat, por pse kam ardhur të bie në dashuri me ty.

Dea: Më lër të flas

Bledi: Kur flet budallëqe është e dëmshme. Injoranca e budallëku dëmtojnë shoqërinë.