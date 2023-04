Këlliçi e thotë hapur: Ftoj Veliajn të flasim që sot për ide, por jo për debat politik. Halli i tij është të mbyllë dosjet

Kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, në emisionin “Open” në News24 foli për zgjedhjet e 4 majit.









Gjatë bisedës në studio, Këlliçi shtoi se programi i tij ka në fokus vetëm qytetarët.

Nga ana tjetër Këlliçi kritikoi kreun e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajn duke thënë se nuk i interesojnë qytetarët, ndërsa shtoi se është i gatshëm për një përballje por për të folur për ide dhe qytetarët, dhe jo për debat politik.

Pjesë nga biseda në studio:

Sejdarasi: Ne vazhdojmë të jemi tifozë të partive politike. Bota jashtë nuk e njeh as këtë fushatë që bëjmë ne. Por të kthehemi në vendin tonë, unë them që është një moment i vështirë politik. Unë do isha i lumtur që të flisnin për qytetarët. Kandidatët duhet të shpalosin profilin.

Murati: Kur flasim për PD duhet të flasim edhe për krizën që tashmë e dimë. Dhe kur flasim për krizë të opozitës nuk është vetëm problem i vulës apo siglën, por ajo që quhet PD e vulës nuk ka vetëm vulën, të paktën në 6 mars kandidatët e Berishës morën rreth 60 mijë vota, ndërsa kandidatët e Bashës morën rreth 27 mijë vota. Prandaj do të kërkoja një vlerësim politik. Duam apo jo, Berisha ka peshë edhe në këto zgjedhje të pushtetit vendor. Roland Bejko për ju është figurë mjerane?

Këlliçi: Në këtë garë jam Belind Këlliçi dhe nuk preferoj të komentoj për kandidatët e tjerë dhe nuk do të jap asnjë koment për Roland Bejkon. Se kujt i shërben në këtë garë duhet të përgjigjet Bejko. Unë këtu vij pas një procesi të gjatë, me rivalin që kam pasur në garë sot jemi të dy në ekip. Kemi dhënë një model krejt tjetër. Për debatin politik do të preferoja të pyesnit zotit Berisha, unë do të doja të fokusohet tek qytetarët.

Teksa komenton për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliajn, Këlliçi tha: Ai është në hall, nuk ka lidhje me qytetarët e Tiranës, ai ka hall të mbyllë dosjet. Jam 100% tek qytetari i Tiranës dhe nuk më intereson politika e ditës. Nuk ka asnjë bilanc, unë e ftoj sot, të vijë kur të dojë dhe të flasim për ide, zotëria kërkon debat politik. Unë jam këtu për transportin publik falas, për ujë 24 orë … Vendimin tim dhe mendimin tim në raport më zotin Berisha e kam dhënë më 2 dhjetor, kur edhe kam drejtuar Kuvendin.

Murati: Fakti që SHBA e kanë akuzuar zotin Berisha për korrupsion, a keni vendosur ta shmangni dhe a keni ju rënë dakord me të që të mos jetë shumë pjesë e fushatës?

Këlliçi: Nuk kam asnjë koment. Nuk jam analist i vendimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit.