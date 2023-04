Macron dështon përsëri, Xi Jinping nuk ndryshon qëndrim lidhur me luftën e Rusisë kundër Ukrainës

Presidenti kinez Xi Jinping nuk tregoi asnjë shenjë të ndryshimit të pozicionit të tij për luftën e Rusisë ndaj Ukrainës pas bisedimeve të enjten me homologun francez Emmanuel Macron.









Në ditën e dytë të vizitës shtetërore të Macron në Kinë, Xi mbajti qëndrimin e tij të gjatë për pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia – duke thënë se “të gjitha palët” kanë “shqetësime të arsyeshme sigurie” – dhe nuk dha asnjë aluzion se do të përdorte ndikimin e tij për të ndihmojnë në përfundimin e konfliktit.

“Kina është e gatshme t’i bëjë thirrje bashkërisht me Francën komunitetit ndërkombëtar që të qëndrojë racional dhe i qetë”, ishte aq larg sa do të shkonte lideri kinez gjatë një konference për shtyp në Sallën e Madhe të Popullit në Pekin.

“Bisedimet e paqes duhet të rifillojnë sa më shpejt të jetë e mundur, duke marrë parasysh shqetësimet e arsyeshme të sigurisë të të gjitha palëve në lidhje me Kartën e OKB-së … duke kërkuar zgjidhje politike dhe ndërtimin e një kuadri të ekuilibruar, efektiv dhe të qëndrueshëm evropian të sigurisë”, shtoi ai, ulur pranë Macron.

Presidenti francez mbërriti në Kinë të mërkurën me shpresën për ta shtyrë Kinën të përdorë levën e saj me Rusinë për t’i dhënë fund konfliktit dhe për ta bërë Pekinin të flasë kundër kërcënimit të Kremlinit për të pritur raketa bërthamore në Bjellorusi.

Në vend të kësaj, Macron dhe Xi kaluan një orë e gjysmë në bisedime dypalëshe që u përshkruan si “të sinqerta dhe konstruktive” nga një zyrtar i Pallatit Elysée, përpara se të nënshkruanin disa marrëveshje – duke përfshirë shitjen e avionëve Airbus – dhe të bënin pakte për bashkëpunim kulturor. Gjatë ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjes, çdo ministër dhe ekzekutiv i biznesit kinez u përkul thellë para Xi-t përpara se të nënshkruante kontratat me homologët e tyre francezë.

Por në një protokoll fals që u vu re nga anëtarët e rrethimit kinez të Xi, Macron foli përafërsisht dy herë më shumë se mikpritësi i tij gjatë konferencës për shtyp.

Pasi lexoi vërejtjet e tij të shkruara me kujdes ndërsa shikonte drejt përpara, Xi herë pas here dukej i paduruar dhe i mërzitur ndërsa Macron vazhdonte të fliste. Xi psherëti disa psherëtima të thella dhe u duk i pakëndshëm ndërsa Macron iu drejtua drejtpërdrejt, ndërsa me sa duket reklamonte luftën në Ukrainë dhe përgjegjësinë e tyre të përbashkët për të mbështetur paqen.

Të dy liderët nuk morën asnjë pyetje nga media në këtë ngjarje, e cila u përshkrua si një “konferencë shtypi me karakteristika komuniste”.

Gjatë radhës së tij, Macron i bëri thirrje Xi-t që të dënojë në mënyrë eksplicite agresionin e Rusisë kundër Ukrainës.

“Të flasësh për paqen dhe stabilitetin do të thotë të flasësh për luftën e zhvilluar nga Rusia kundër Ukrainës. Ju keni bërë disa komente të rëndësishme. Kjo është një luftë që na përfshin të gjithëve, sepse një anëtar i Këshillit të Sigurimit ka vendosur të shkelë statutin e OKB-së. Ne nuk mund ta pranojmë këtë”, tha Macron

Ai gjithashtu kritikoi kërcënimin e Rusisë për të vendosur armë bërthamore në Bjellorusi si “jo në përputhje” me marrëveshjet ndërkombëtare bërthamore.

Xi foli për nevojën që palët ndërluftuese “të mbrojnë viktimat, përfshirë gratë dhe fëmijët”, e cila vjen pasi Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​një urdhër arresti kundër Putinit për rolin e tij në transferimin e paligjshëm të fëmijëve ukrainas në Rusi. Megjithatë, Xi nuk e përmendi Rusinë në komentet e tij.

Të enjten, Xi zhvilloi gjithashtu bisedime me Macron dhe me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila u ftua nga Macron për të shfaqur unitetin evropian, por që nuk do të marrë pjesë në shumë nga ngjarjet midis udhëheqësve kinezë dhe francezë.

Gazeta Shqiptare