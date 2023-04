Steven Tyler reagon ndaj akuzave për abuzim seksual të të miturve

Steven Tyler akuzohet për abuzim seksual , pasi ndaj tij u ngrit një padi. Një grua që pretendon se ka pasur një lidhje me të kur ishte ende adoleshente.

Frontmeni i Aerosmith ka paraqitur, sipas mediave ndërkombëtare, një përgjigje të gjatë ndaj akuzave, të cilat janë bërë në një proces gjyqësor në dhjetor 2022.

Përmes saj, 75-vjeçarja pretendon se paditësja ka dhënë pëlqimin për marrëdhëniet e tyre seksuale dhe se ajo kishte pasur të ligjshme imuniteti i kujdestarit të saj në atë kohë, sipas dokumenteve të nxjerra në sipërfaqe, faqet e huaja.

Më tej, Tyler pretendoi se paditësja, Julia Misley, “nuk ka pësuar asnjë humbje ose dëmtim si rezultat i ndonjë veprimi nga i pandehuri” dhe se “nëse konstatohet se paditësi ka pësuar ndonjë dëm, atëherë nuk është shkaktuar asnjë dëm. nga ai.”

Ai zbuloi se “pothuajse mori një nuse adoleshente” sepse“Prindërit e saj ranë në dashuri me mua [dhe] nënshkruan një letër që unë të kisha kujdestarinë, në mënyrë që të mos arrestohesha nëse e nxirrja jashtë shtetit.”

Referimi i Tyler për një ‘nuse adoleshente’ Në kujtimet e tij, ‘A ju shqetëson zhurma në kokën time?’, Tyler kishte bërë raporte për marrëdhënien e tij me një 16-vjeçare. -Vajzë, pa e publikuar emrin.

