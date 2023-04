Vincent Cassel fshiu të gjitha fotot e gruas së tij 26-vjeçare – Thashethemet për divorcin e tyre po shtohen

Mediat ndërkombëtare japin indicie që Vincent Cassel dhe Tina Cunakey të ndahen , me lëvizjen e fundit të yllit francez duke i “ndezur” edhe më shumë thashethemet.

Aktori 56-vjeçar ka fshirë të gjitha fotot e gruas së tij 26-vjeçare nga llogaria e tij në Instagram. Çifti, i cili u martua në vitin 2018 dhe kanë një vajzë, nuk i kanë komentuar spekulimet rreth lidhjes së tyre.

French actor Vincent Cassel, 57, deletes all traces of his wife from his social media account https://t.co/OZjjTWwIsA pic.twitter.com/Do7Ftd9Swo

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 6, 2023