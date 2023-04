Vivien dhe Getinjo po bëhen prindër për herë të parë

Rrjeti ishte në dyshime nëse Vivien dhe Getinjo i kishin dhënë fund lidhjes së tyre, pas romancës së bukur që nisën në “Big Brother VIP Kosova”.

Shkak për këtë lajm u bënë disa statuse të reperit në Instagramin e tij ku njoftoi se po vuante një fazë depresioni.

“Përshëndetje njerëz të dashur, uroj që jeni mirë krejt. Unë do të largohem pak nga rrjetet sociale për arsye personale! Kam pak një fazë depresioni dhe më duhet të jem pak larg këtyre aplikacioneve! Ju dua. Qëndroni pozitivë. Dhe sa i përket lidhjes me Vivin. S’ka të bëj me këtë punë asgjë. Thjesht kam nevojë të rri vetëm dhe të bëj një pushim nga të gjitha gjërat. Dashuri”