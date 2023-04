Ylli Shehu në “Panorama TV”: Kolelën e kanë mbajtur në pankinë rezultatet, shumë skuadra janë në “valle” për titullin kampion…

Trajneri i ekipit të Partizanit të femrave, Ylli Shehu ka qenë i ftuar ditën e sotme në emisionin sportiv “Panorama Sport”, në “Panorama TV”. Ai foli për situatën e ekipit, sfidat që kanë dhe për objektivat. Ndër të tjera, Shehu foli edhe për Partizanin e djemve.









“Është një sfidë e veçantë të punoj me ekipin e vajzave, është interesante. Vajzat janë të vështira për tu trajnuar, edhe pse janë profesioniste nuk janë aq të lirshme sa meshkujt. Duhet të marrim ngarkesat e duhura për të përballuar kampionatin. Vajzat do të fillojnë të ndryshojnë, 2-3 vajza janë të mira, mund të ecin edhe më shumë. Partizani më ka dhënë emrin dhe të gjithë më respektojnë. Futbolli para viteve 90’ ka qenë shumë popullor, ka qenë gjëja kryesore. Derbet kanë qenë ndeshjet kryesore. Shënimi i golit është pjesa më e bukur, aty të lavdërojnë dhe duartrokasin të gjithë.

Partizani i djemve ishte mirë në fillim dhe menduam të gjithë që ishin për titullin kampion, pas disa gabimeve e prishin pak imazhin e ekipit. Largimi i lojtarëve iu ka prishur pak punë, por brenda grupit ka elementë të mirë që mund të dërgojnë ekipin aty ku duan. Kolelën e kanë mbajtur në pankinë rezultatet, në fillim ka bërë shumë punë, ishin të fuqishëm në sulm, nuk kishin frikë të luanin. Janë shumë ekipe në valle për titullin kampion, në shpresojmë të jemi për Europën. Vllaznia është rivali më i vështirë i femrave, presidenti do të afrojë më shumë futbolliste. Nëse do të ketë ato afrime që janë menduar dhe me një pjesë të vajzave që janë këtu mund të shkojmë dhe ne në grupet e Championsit. Ne duam ta mbyllim në vendin e dytë për të arritur në grupet e Championsit”, deklaroi Ylli Shehu.

