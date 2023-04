Zgjedhjet lokale/ Berisha nga Kukësi thirrje emigrantëve: Kthehuni të Atdhe të firmosni ndryshimin me votë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka prezantuar sot kandidatin e tij për bashkinë e Kukësit për zgjedhjet lokale të 14 majit, zotin Admir Sinamati.









Në fjalën e tij Berisha u shpreh se ata që u përpoqën të përjashtojnë demokratët nga zgjedhjet, do marrin ndëshkimin e lirisë dhe turpin e historisë.

Ai u bëri thirrje emigrantëve të vijnë në Atdhe ditën e zgjedhjeve e të votojnë për ndryshimin, ndërsa apeloi që çdo socialist të bëhet pjesë e betejës për ndryshimin.

“14 maji është dita juaj, dita e lirisë, e fitores.

Ata që u përpoqën t’ju përjashtojnë nga zgjedhjet do marrin ndëshkimin e lirisë dhe turpin e historisë.

Asgjë nuk na mposht dot. Jemi këtu sepse idealet tona janë të pamposhtura.

Ata që jetuan në diktaturë e dinë mirë se dinjiteti është thelbi i lirisë.

Ju ftoj më 14 maj ftoj çdo qytetar, emigrantët të vijnë në 14 maj të firmosin fitoren, të firmosin ndryshimin, ftoj çdo socialist e të paparti të na bashkohet në këtë betejë.

Me Primaret vendosëm një standard që në të ardhmen ju premtojmë që do të përmirësohet. Do jeni ju që do të zgjidhni përfaqësuesit tuaj”, tha ai.