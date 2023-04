Berisha dhe Meta bashkë në Vorë, kreu i PL-së: Është e tmerrshme të shikosh rrugë ku nuk kalohet as me autoblinda

Ilir Meta dhe Sali Berisha janë bërë bashkë sot në takimin elektoral në Vorë, ku u prezantua kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Vorë, Indrit Hoxha.









Meta në fjalën e tij tha se “Vora është një nga dëshmitë të papërgjegjshmërisë së Ramës në 4 vite prodhoi 5 kryetarë të komanduar të bashkisë”.

Meta tha se beson tek plani i Indrit Hoxhës për urbanizimin e qytetit të Vorës.

“Ku janë 14 mln euro investime, janë të vjedhura dhe të abuzuara, janë në SPAK dhe këtyre çështjeve duhet ti shkohet deri në fund.

Është e tmerrshme të shikosh rrugë këtu në Vorë ku as me autoblinda nuk mund të shkosh dhe jo më me mjete. Është jashtë çdo imagjinate.

Unë besoj tek vizioni i Indriti, tek plani i tij për urbanizimin e Vorës që do t’ja ngrejë vlerën këtu qyteti. Besoj tek aftësitë e tij menaxheriale dhe tek plani për ta shndërruar Vorën në një shembull të suksesit të investimeve të huaja, por edhe vendase”, tha ndër të tjera Meta.

Po ashtu, kreu i PL-së u shpreh se më 14 maj do të triumfojë ndryshimi: “Ndryshimi fillon dhe triumfon më 14 maj, shumë shpejt do të jetë edhe në nivel kombëtar. Unë besoj tek mençuria e të gjithë juve, edhe tek ata që me bindje politike mund ti kenë ndryshe po që vidhen nga rilindja, ky sekt kaq i papërgjegjshëm”