Brad Pitt la fqinjin e tij të moshuar të jetonte për shumë vite pa qira në rezidencën e tij në Los Angeles

Marrëveshjen e panjohur e Brad Pitt me fqinjin e tij të moshuar e solli në “dritën” e publikut Elvira Cassandra Peterson.

Aktorja amerikane zbuloi se aktori fitues i çmimit Oskar e lejoi 105-vjeçarin të jetonte atje pa qira për disa vite, menjëherë pas vdekjes së gruas së tij.

Është pasuria e tij e mëparshme prej 39 milionë dollarësh në Los Anxhelos, të cilën Pitt e shiti në mars. Në këtë shtëpi ai jetonte aty prej vitesh me ish-bashkëshorten, Angelina Jolie dhe fëmijët e tyre.

Brad Pitt let 105-year-old neighbor live rent-free on his former LA estate https://t.co/JWbw1u3C7c pic.twitter.com/8d3QyUUYBI

— Page Six (@PageSix) April 6, 2023