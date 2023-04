Brenda komitetit sekret që lidh financat e Evropës!

Është një përrallë e intrigave, miqësive të pamundura dhe marrëveshjeve në prapaskenë, e cila arrin në thelbin e asaj se ku qëndron realisht fuqia politike në BE.









Dhe ka të bëjë me një nga organet më të fshehta – por me ndikim – të bllokut, dhe dy nga anëtarët e tij drejtues që sapo janë larguar nga ai.

Ju ndoshta nuk keni dëgjuar për trupin dhe pothuajse me siguri nuk keni dëgjuar kurrë për çiftin e zyrtarëve, megjithatë një shembull më të qartë të pushtetit pas fronit që nuk ka gjasa ta gjeni. Në prapaskenë, fijet që ata tërhoqën ndihmuan ta drejtonin bllokun përmes ujërave të rrëmujshme ekonomike.

Largimet e zyrtarëve të lartë të thesarit italian dhe gjerman, Alessandro Rivera dhe Carsten Pillath, lënë një boshllëk në qendër të vendimmarrjes së BE-së në një kohë kur qeveritë po luftojnë me inflacionin rekord, duke u përballur me një krizë të mundshme bankare dhe duke grindur se si të ndryshimi i rregullave të shpenzimeve të BE-së.

Rivera dhe Pillath ishin në Komitetin Ekonomik dhe Financiar dhe kushëriri i tij më i vogël vetëm në eurozonë, Grupi i Punës i Eurogrupit. Asnjë agjendë publike, pa lexime për shtyp pas ngjarjes dhe sigurisht pa qendër të vëmendjes. Ndërsa dhomat legjendare të mbushura me tym në të cilat banonin paraardhësit e tyre janë humbur prej kohësh në histori, tregtia me kuaj dhe konfidencialiteti mbeten të njëjta.

“Ky është një grup njerëzish mjaft i lidhur ngushtë; ne e shohim njëri-tjetrin shumë dhe krijohen miqësi,” tha një zyrtar që foli për POLITICO dhe kishte parë Rivera dhe Pillath duke punuar nga afër. “Ju rriteni për t’i besuar djalit tjetër; ju mund të bëni pyetje drejtpërdrejt dhe të dini se ajo që po merrni është një vlerësim i sinqertë.”

Sipas atyre që punuan me ta, kimia e jashtëzakonshme personale e dyshes – pavarësisht pozicioneve të kundërta të qeverive të tyre përkatëse – ndihmoi në kapërcimin e një prej ndarjeve më serioze të bllokut.

‘Jashtëzakonisht i vlefshëm’

Anëtarët e EFC-së, të cilët përfaqësojnë 27 qeveritë e BE-së, kanë një detyrë të thjeshtë: të bëjnë marrëveshje me njëri-tjetrin në mënyrë që zotërinjtë e tyre të zgjedhur, ministrat e financave, të mund të qëndrojnë jashtë zonave të këqija. Ata në përgjithësi nuk lejohen të flasin me media, kështu që ky artikull bazohet kryesisht në bisedat me zyrtarë që ranë dakord të flisnin me POLITICO në kushte të rrepta anonimiteti.

Rivera dhe Pillath, një nga këta zyrtarë tha, kishin qenë “jashtëzakonisht të vlefshme në zgjidhjen e problemeve”.

Ata duhej të ishin – veçanërisht kur disa nga ato probleme shkaktoheshin nga vetë qeveritë për të cilat ata punuan, duke qenë mjaft në kundërshtim ekonomikisht dhe politikisht.

Italia, e udhëhequr nga nacionalistja e djathtë Giorgia Meloni, është e mbushur me një mal me borxhe, ka dekada me rritje të ulët dhe është në rrezik të vazhdueshëm për t’u goditur nga investitorët. Në të kundërt, Gjermania, tani nën një koalicion socialdemokratësh, liberalësh dhe të gjelbërve, ka qenë prej kohësh e fiksuar pas një buxheti të balancuar, ndërkohë që gëzon një vlerësim të nivelit të lartë të investimeve duke vepruar si kryeskifterja fiskale e bllokut.

Në një farë mënyre, Rivera, familja e të cilit mund të gjurmohet pas qindra viteve të fisnikërisë italiane, dhe Pillath, një veteran afatgjatë i Brukselit, aq i njohur me kanalet e pasme të Evropës sa qeveria gjermane e nxori atë nga pensioni, shkuan mirë. Së bashku ata kapërcyen pengesat dhe sollën së bashku dy ekstremet e politikës ekonomike të BE-së.

Duke folur për POLITICO, Rivera vlerësoi Pillath si “dikush i aftë për të folur drejt”, një cilësi e rrallë në shërbimin civil ku thelbi shpesh mbulohet në fjalimin diplomatik.

Dhe nga ana e tij, gjermani shprehu për POLITICO shpresën kur qeveria e Melonit të vinte në pushtet se Rivera do të mbahej, duke thënë se ai përfaqësonte një bastion të qëndrueshmërisë në politikën e stuhishme të Italisë.

Jo vetëm që nuk ia mori dëshirën, por e ndoqi nga dera.

Duart e fshehura

Pavarësisht se janë nëpunës civilë apolitikë, ata të dy kanë rënë viktimë e politikës gjithnjë e më febrile në shtëpi.

Rivera, 52-vjeç, iu dha në mënyrë joceremonike çizmet nga Meloni pa asnjë shpjegim.

Në mënyrë të ngjashme, ministri gjerman i financave Christian Lindner njoftoi largimin e hershëm të Pillath, 66 vjeç, si pjesë e një përpjekjeje për të sjellë besnikët e partisë në postet kryesore të ministrisë.

Për ata që i shohin zyrtarët pa fytyrë si teknokratë të thjeshtë, historia shërben për të nënvizuar sesi, për duart e fshehura të qeverisë, personaliteti ka shumë rëndësi.

“Cilësia individuale është thelbësore”, tha Thomas Wieser, një ekonomist austriak më i madh se jeta dhe kryetar prej kohësh i grupit gjatë viteve të trazuara të krizës së borxhit të eurozonës. Ai mbikëqyri grupin ndërsa u bë i dobishëm në shpëtimin e bashkimit të monedhës dhe skicimin e paketave të shpëtimit të paprecedentë të vendeve si Greqia, Irlanda dhe Spanja në gjysmën e parë të dekadës së fundit.

“Duhet të jeni në krye të teknikave të dosjeve të ndryshme, por është e rëndësishme të keni një shkallë të lartë të inteligjencës sociale”, tha ai. “Nuk është vetëm çështja e ‘A mund të lexoj një përmbledhje dhe të them se cili është pozicioni im?’… por ‘Si mund të bind sa më shumë kolegë të mi të shkojnë sa më larg me mua, në vend që të ndjekin rrugën e tyre?'”

Ndonëse janë integrale në mënyrën se si funksionon BE-ja, organet në hije si EFC mund të theksojnë nevojën për më shumë transparencë.

Por, të paktën për Wieser, kur qeveritë po punojnë për tema kaq të ndjeshme, është jetike që njerëz si Rivera dhe Pillath të qëndrojnë larg nga shkëlqimi i publicitetit. Në realitet, kjo është e vetmja mënyrë për të arritur marrëveshjet.

“Sa më konfidenciale të mbahen negociata të tilla, aq më e lehtë është për vendet anëtare dhe për politikanët që të ndryshojnë pozicionin e tyre dhe të shkojnë drejt një kompromisi të caktuar”, tha ai.

Sa i përket italianëve dhe gjermanëve, largimet e tyre sjellin një pengesë shtesë për negociatat në vazhdim mbi rregullat fiskale të BE-së.

Komisioni në fund të vitit të kaluar paraqiti ide se si dëshiron të reformojë të ashtuquajturat rregulla të borxhit dhe deficitit. Ndërsa Berlini heziton t’i japë Komisionit shumë liri veprimi për të përcaktuar ritmin e uljes së borxhit që duhet të ndjekin kapitalet, Roma është e prirur të sigurojë që rregullat e reja nuk do të sjellin një epokë të re masash shtrënguese.

Vrapues maratonë

Ishte projekti tipik i kuadratit të rrethit ku Rivera dhe Pillath shkëlqyen. Tani puna për të bërë një kompromis do të bjerë mbi zëvendësuesit e tyre. “Këto dy vende kanë një grup të madh kandidatësh të shkëlqyer nga të cilët mund të zgjedh, nuk kam parë kurrë një person të paaftë,” tha zyrtari.

Italiani ishte emëruar në detyrën kryesore të drejtorit të përgjithshëm të Thesarit në vitin 2018, nga kryeministri i atëhershëm Giuseppe Conte. Mbi 20 vjet në atë ministri ai drejtoi negociatat me Brukselin për shpëtimin e bankave italiane, si Monte dei Paschi di Siena.

Zëvendësuesi i Rivera është Riccardo Barbieri, dikur kryeekonomist i thesarit, një palë duar të sigurta dhe një sinjal vazhdimësie në tregje.

Pillath drejtoi departamentin e politikave ekonomike të Këshillit të BE-së për 13 vjet: takimi i tij i parë i ministrave të financave përkoi me kolapsin e bankës amerikane të investimeve Lehman Brothers në vitin 2008 që shkaktoi krizën e fundit. Lindner e nxori nga pensioni në vitin 2022, por tani e kthen atje.

Puna e Pillath-it i ka shkuar Heiko Thoms, një diplomat karriere që ka shërbyer si shef i stafit të ish-ministrit të Jashtëm Guido Westerwelle. Ai mbajti role në Bruksel, së fundmi si zëvendës i dërguar i Gjermanisë në NATO. Ai është një vrapues maratonë, i cili mund të jetë i dobishëm gjatë seancave të gjata të negociatave.

Por mund të duhet kohë për të njohur njëri-tjetrin.

Wieser tha se anëtarët e EFC-së duhej të dinin jo vetëm tekstet, por historinë e dosjeve të tilla si rregullat e borxhit dhe deficitit, si dhe kontekstin e jashtëm ekonomik dhe pozicionet e çdo vendi tjetër.

“Të gjitha këto gjëra formojnë sfondin kur hyni në sallën e takimeve – dhe ato janë gjëra që nuk janë në librin tuaj të informimit, që thjesht duhet t’i dini,” tha ai. “Pra, nëse sapo hidheni me parashutë nga diku tjetër, kurba e të mësuarit do të jetë e gjatë dhe e pjerrët.”

