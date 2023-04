Emily Ratajkowski pushoi ekipin e saj dhe u largua nga Hollywood – “U ndjeva si një copë mishi”

Emily Ratajkowski ka folur për vendimin e saj për t’u larguar herët nga aktrimi, duke e përshkruar kulturën e Hollivudit si “toksike dhe seksiste”.

Në një intervistë për “Los Angeles Times”, modelja 31-vjeçare e pasarelës, zbuloi se ndihej e “objektivizuar dhe e gjykuar nga meshkujt që kontrollojnë industrinë e filmit”. Madje, ajo duhej të bëhej më e “pëlqyeshme” për burrat e fuqishëm për t’ia dalë mbanë.

“Ndihesha si një copë mishi që njerëzit e gjykonin duke thënë ‘a ka gjë tjetër veç gjoksit?’”, ka komentuar modelja.

Emily Ratajkowski Quit Acting, Fired Her Team Because ‘Hollywood Is F—ed Up’: ‘I Felt Like a Piece of Meat Who People Were Judging’ https://t.co/lQPeovnBfj

— Variety (@Variety) April 6, 2023