Gjoba 110 mln euro ndaj Shqipërisë, Rama kapet edhe me drejtësinë ndërkombëtare: Po analizojmë mundësinë e daljes nga juridiksioni i Gjykatës së Arbitrazhit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ditën e sotme pas mbledhjes së qeverisë në lidhje me humbjen e gjyqit në Arbitrazh që e detyron Shqipërinë të paguajë një gjobë prej 110 mln eurosh.









Ai u shpreh se shqiptarët duhet të revoltohet nga ky vendim skandaloz ndërsa shtoi se po shikojnë mundësinë e daljes së nga juridiksioni i Gjykatës së Arbitrazhit.

“Meqë më dolët në këtë temë kaq të dashur për ata që mendojnë se e mira e tyre është e keqja e Shqipërisë dhe gëzohen sa herë ka një lajm të kësaj natyre në vend që të revoltohen se një kriminel i dënuar me 17 vite burg arrin të çajë rrugën në një gjykatë me të cilën ne do të hapim probleme të mëdha duke filluar nga java e ardhshme nga e cila madje po analizojmë mundësinë e daljes fare në juridisksion sepse është skandaloze fare ajo që ka ndodhur. Po këta njerëz që flasin sot i kanë thënë shqiptarëve dy vite më parë se Shqipëria i ka paguar ato para”, deklaroi ai.