Konflikti Izrael-Palestinë/ Ndërhyn Rusia, Lavrov bën thirrje për bisedime shumëpalëshe

Moska është në favor të rifillimit të negociatave shumëpalëshe për të gjetur një zgjidhje për konfliktin izraelito-palestinez, i cili do të përfshijë Kuartetin për Lindjen e Mesme dhe Ligën Arabe, tha Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov në një konferencë për shtyp pas bisedimeve me homologun e tij turk Mevlut Cavusoglu.









“Ne kemi qenë prej kohësh që mbrojmë rifillimin e procesit shumëpalësh për zgjidhjen izraelito-palestineze, pasi ekziston një ndërmjetës kolektiv i njohur botërisht, i cili është Katërshja që përbëhet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara,” tha ai. “Pikërisht në këtë kuadër, me përfshirjen e detyrueshme të Ligës Arabe, ne mundemi, në praktikë dhe me shpresë për një lloj rezultati, të kërkojmë marrëveshje që duhet të bazohen në parimet e zgjidhjes me dy shtete, si ato janë të formuluara në dokumente”.

Lavrov theksoi se Katërshja nuk është mbledhur prej disa kohësh dhe se takimet e saj janë duke u bllokuar nga Shtetet e Bashkuara.