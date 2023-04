Kontrabandistët shqiptarë ulën çmimet e kalimit në Kanalin e La Manshit në 3000 paund për emigrant

Kontrabandistët shqiptarë të personave kanë ulur çmimet për kalimet e Kanalit tw La Manshit me varka të vogla në vetëm 3,000 £ për emigrant në një përpjekje për të kundërshtuar efektin “parandalues” të planeve të qeverisë angleze për dëbim.









Numri i shqiptarëve që kalojnë Kanalin ka rënë nën 100 në muaj që nga tetori, duke i bërë njerëzit që kontrabandonin bandat të ulnin çmimet e tyre me 40 për qind nga verën e kaluar kur mesatarisht ishte 5,000 £ për emigrant.

Ata po përdorin gjithashtu platformën e mediave sociale TikTok për të promovuar marrëveshje në të cilat fëmijët mund të kalojnë Kanalin falas me një gomone si pjesë e një marrëveshjeje prej 6,000 £ për familjet me dy prindër.

Bandat pretendojnë se kushdo që arrin nuk do të deportohet në Shqipëri dhe ka të ngjarë të lirohet brenda 48 orëve në një përpjekje për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për të anuluar legjislacionin e ri sipas të cilit kushdo që hyn ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar do të deportohet në një vend të tretë si Ruanda.

Ministria e Brendshme ka prezantuar gjithashtu fluturimet javore të dëbimit për në Shqipëri që nga dhjetori kur Rishi Sunak nënshkroi një marrëveshje të shpejtë largimi me kryeministrin e vendit Edi Rama. Rreth 500 shqiptarë që kanë hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe janë kthyer që nga fundi i vitit të kaluar.

Moti i përmirësuar këtë javë bëri që 437 migrantë të kalojnë Kanalin me varka të vogla të mërkurën, numri më i lartë në një ditë të vetme deri më tani këtë vit. Ajo pasoi 201 që arritën në Britani të martën, duke e çuar totalin deri më tani këtë vit në 4,431. Kalimet totale vitin e kaluar ishin 45,755.

Bandat e kontrabandës së njerëzve po përdorin emrin me hashtag të Luiz Ejllit, një prej shokëve të shtëpisë brenda shfaqjes VIP të Big Brother në Shqipëri, në përpjekje për të çuar trafikun në faqet e tyre në TikTok.

Duke përdorur #luizejlli, një reklamë në TikTok në fillim të kësaj jave përdor një foto në sfond të një varke shpëtimi RNLI që zbarkon emigrantët e shpëtuar nga Kanali në Dover dhe u thotë klientëve të mundshëm: “Për të gjithë shqiptarët që janë në Francë. Kontaktoni DM [mesazh direkt]. Çmimi 3000 £. Kalimi nesër.”

I pyetur nga një gazetar i fshehtë shqiptar se cili ishte çmimi për dy të rritur dhe një fëmijë gjashtë vjeç, anëtari i bandës u përgjigj: “6000 £ para, falas për fëmijën. Pagesa në mbërritje.”

I pyetur për mundësinë e deportimit në Shqipëri, kontrabandisti i njerëzve tha: “Askush nuk do t’ju kthejë [në Shqipëri]. Ata do t’ju mbajnë vetëm 48 orë në paraburgim dhe më pas do t’ju dërgojnë në hotele.

Për të bindur dhe siguruar migrantin e rremë që të bënte kalimin e rrezikshëm, anëtari i bandës së kontrabandës tha: “Njerëzit e mi nga kalimet e fundit janë në hotele, disa prej tyre kanë shkuar duke u marrë me punët e tyre”.

Vitin e kaluar, shqiptarët përbënin 28 për qind të 45,755 personave që mbërritën me varka të vogla vitin e kaluar. Për tre muajt e parë të këtij viti, më pak se disa qindra nga 4431 të ardhur deri tani mendohet se janë shqiptarë.

Telegrafi zbuloi javën e kaluar prova se shqiptarët po braktisin kalimet me anije të Kanalit në favor të kamionëve nga frika se do të ndaloheshin dhe do të deportoheshin përsëri në atdheun e tyre nëse mbërrinin nga deti.

Burimet shqiptare thanë se bandat kriminale po ktheheshin drejt kontrabandës së shqiptarëve në Angli me kamionë, sepse ka më pak shanse që ata të kapen nëse arrijnë në Britani, që do të thotë se më pas mund të zhduken në ekonominë e zezë.

Një zëdhënës i Home Office tha: “Ne vlerësojmë kontributin e komunitetit shqiptar në shoqërinë britanike. Megjithatë, kemi parë një numër të madh shqiptarësh që rrezikojnë jetën e tyre duke bërë udhëtime të rrezikshme dhe të panevojshme me mjete ilegale.

“Kjo është arsyeja pse ne nënshkruam një marrëveshje me qeverinë e Shqipërisë për të përgjuar kontrabandistët e njerëzve dhe për të përshpejtuar largimin e atyre që nuk kanë të drejtë ligjore për të qenë në Mbretërinë e Bashkuar, po funksionon qartë”.

Gazeta Shqiptare