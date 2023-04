Leonardo DiCaprio mohon lidhjen me një modele 28-vjeçare: Ajo është shumë e vjetër për të

Leonardo DiCaprio, një nga yjet më të mëdhenj të Hollivudit, ka pasur pranë tij disa vajza të famshme dhe të bukura ndër vite. Shumica ishin modele dhe kryesisht jo mbi 25 vjeçe. Disa raportime të fundit theksojnë se aktori i njohur mund të jetë çift me Maya Jama, drejtuese e reality show-t të njohur “Love Island”.









Thashethemet, të cilat janë konfirmuar në masë të madhe, janë se Leonardo DiCaprio ka një kufi moshe për gratë me të cilat shoqërohet. Provat tregojnë se ai i braktis të gjitha të dashurat e tij rreth kohës kur ato mbushin 25 vjeçe. Lista është e gjatë dhe provat e vendosin vërtet në një pozitë të vështirë. Por thashethemet e fundit që e lidhin atë me Jama mund të tregojnë se DiCaprio mund të largohet nga ajo kategori me diell, duke qenë se ajo tashmë është 28 vjeçe.

Shikoni fotot e Maya Jama

DiCaprio mohon përfshirjen me Maya Jama

Megjithatë, Leonardo thuhet se dërgoi një nga përfaqësuesit e tij për të mohuar çdo përfshirje me prezantuesin e ‘Love Island’, gjë që vetëm ndihmon që thashethemet të vazhdojnë. Në fakt, jo shumë kohë më parë, thashethemet thoshin se ai ishte çift me modelen 19-vjeçare Eden Polani, e cila u detyrua të mbyllte llogarinë e saj në Instagram për shkak të ngacmimeve ekstreme nga ndjekësit e saj.

Thashethemet për Maya Jama filluan pasi prezantuesja e njohur thuhet se anuloi fejesën e saj me yllin e Brooklyn Nets, Ben Simmons. Ajo ishte në një lidhje në distancë me lojtarin e NBA-së, por lidhja e tyre pati vështirësi dhe ajo u detyrua t’i jepte fund. Aktori së fundmi është lidhur sërish me Gigi Hadid, por asgjë nuk është konfirmuar.