“Ramës dhe Ballukut t’i thotë dikush që shteti është sovran”- Malaj: Vendimi për “Agon Channel”, i formës së prerë, kështu do ndodhë edhe me “Prestige Resort”

Ish-ministri i Financave, Arben Malaj, shprehet se vendimi i Arbitrazhit për “Agon Channel”, ku detyron shtetin shqiptar që ta dëmshpërblejë me 110 milionë euro, është një vendim i formës së prerë.









Në “News24”, Malaj tha se Ramës dhe Ballukut duhet t’ia thotë dikush këtë fakt se Shqipëria është shtet sovran. “Është një gjobë e rëndë për taksapaguesit shqiptarë. Është shprehje e qeverisjes kundër ligjit. Rasti i parë ishte me shembjen e pallatit në Vlorë, të familjes së Bashës. Shqiptarët humbën në këtë rast paratë e tyre. Edhe për rastin e ‘Agon Channel’, vendim i Arbitrazhit është i formë së prerë.

Avokati i Shtetit dhe Ministria e Financave duhet të sqarojë Kryeministrin dhe zv/kryeministren se shteti është shtet sovran. Kryeministri s’duhet të akuzojë të tjerët se gjoba nuk është e vërtetë dhe se ishte sajesë nga ata që nuk e duan këtë vend. Është mungesë papërgjegjshmërie. Mjaftoi raporti i DASH, që tha se sulmi ndaj ‘Prestige Resort’ është bërë për shkak të linjës editoriale të ‘News24’. Edhe nëse ngelemi te ky pasazh, fitohet. Prishja e bravave te Resorti ishte kriminale.

Ky model qeverisje do t’u kushtojë taksapaguesve. Beccheti njihet që është një ‘skifter’, që duke dëgjuar vetëm fjalë ka fituar gjyqe me shumë kompani. Kur bëhet një kontroll, duhet të bëhet me të gjitha kompanitë. Në rastet kur përdor një mënyrë indirekte si është konsumi i energjisë elektrike dhe këtë e bën vetëm me një kompani, duket si një presion vetëm me këtë kompani. Por të falimentosh produktin vendas, nuk e kuptoj sa është kundër medias apo nëse ka diçka tjetër!?

Pra, këtu ndërthuren interesa të tjera. Të detyrosh një kompani për falimentim të detyruar ku 300 apo më shumë punonjës humbasin vende punë, nuk është normale sidomos në këtë gjendje, ku ndodhet ekonomia. Legjislacioni tatimor e njeh të drejtën për të negociuar. Politikat e mira e ndihmojnë biznesin të rritet dhe jo gjobat. Nuk duhet të ketë një filozofi të qeverisjes e dhunën e taksave”, tha Malaj.