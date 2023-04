Skandali/ AKSHI 7 milionë euro tender për sms, fituesi s’është operator celular

Skandal me tenderin e ri të Agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit për blerjen e shërbimit të mesazheve telefonike SMS për dy vite për verifikimet e përdoruesve në E-Albania dhe dërgimin e njoftimeve po nga kjo platformë.









Përmes një procedure prokurimi mjaft të dyshimtë Instucioni i drejtuar nga Mirlinda Karçanaj ka vendosur t’i japë një kontratë të majme prej 781,2 milionë lekësh ose rreth 7 milionë euro një bashkimi operatorësh që në fakt nuk janë kompani celulare.

Sipas dokumenteve zyrtare në tender kanë marrë pjesë dy subjekte, bashkimi i operatorëve “1 UP LABS” shpk dhe “H O R I Z O N”, që ka dhënë ofertën 781,2 milionë lekë dhe operatori “ONE ALBANIA”, që nuk ka paraqitur asnjë ofertë financiare, duke bërë kështu automatikisht fituese ofertën e parë.

Ajo që bie në sy është se asnjë prej shoqërive në bashkimin e operatorëvë që kanë fituar kontratën, nuk është kompani celulare të cilat kanë shërbimin SMS. Kjo do të thotë se ato do të bëjnë rolin e ndërmjetësit duke e blerë këtë shërbim më lirë tek operatorët celulare dhe me pas do t’ia shesin me çmim të rritur AKSHIT, dhe në këtë procedurë do të nxjerrin fitimin e tyre. Mbetet e paqartë se pse Akshi nuk e bleu drejpërdrejt këtë shërbim te kompanitë celulare dhe pse “ONE ALBANIA” që është një operator i tillë nuk paraqiti asnjë ofertë financiare tender, kur dihet se pa përmbushur këtë kriter nuk mund të fitosh asnjë procedurë prokurimi. BW