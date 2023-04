“Kush i ka paguar”/ Eksperti i IT: Vetëm pajisjet e ‘Podcastit’ të Ramës kushtojnë 14 mijë euro

Kryeministri Edi Rama nisi gjatë mbrëmjes së djeshme Podcastin e tij, të titulluar “Flasim”, ku të ftuarit e parë ishin katër sportistë elitarë.









Por ajo që i ka rënë në sy ekspertit të IT-së Gent Progni, është shuma e shpenzuar për produktet e Podcast si mikrofona, tavolina, ekrane, kamera etj.

Sipas Prognit, fatura arrin shifrën e 14 mijë eurove, ku më pas ngre pyetje se kush e ka paguar këtë shumë.

Postimi i plotë:

Mikrofonat bashke me stand = 4000$

Tavolina 1000$-1500$

Ekranet pas – 1200$

Ndricimi – 3000$

Kamera – 4000-6000$ te pakten 4

Kufjet – 1000$ min

Mixer – 400$

————————————

Total 14000$ (kush i ka paguar?)

Me rob shpie tallje mendere me te madhe se kjo nuk e di a ka ndodh ndonjehere globally! BRAVO Edi Rama! KUR DO FLASIM?