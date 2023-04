Shkrepje boom në vaskë, Rafaela Ficco “fut në mendime” fansat: Mësoni të relaksoheni

Prej vitesh Raffaella Fico e ka kuptuar mirë se si të bëjë për vete fansat. Nga dushet e nxehta në debutimin e saj në Big Brother, bukuroshja e njohur nuk ndalet dhe sa vjen e më shumë tregon nga vetja.









Së fundmi, ish partnerja e Mario Balotellit ka shpërndara disa imazhe në rrjetet sociale, teksa shihet që relasohet në vaskë, larg botës së zhurmshme dhe monotone.

“Mësoni të relaksoheni. Trupi juaj është i çmuar, pasi strehon mendjen dhe shpirtin tuaj. Paqja e brendshme fillon me një trup të çlodhur” – Shkruan show girl e njohur italiane.

Rikthehemi edhe një herë te historia e dashurisë me Super Mario Balotellin. Ajo ka një fëmijë me lojtarin, janë të ndarë prej vitesh, por në një intervistë të dhënë për mediat, modelja ka thënë se njohja me të ka qenë një nga gjërat më të bukura në jetë.