DEKLASIFIKIMI/ Playboy dhe erotika në kabinetin e mëkatit të Emmanuel Macron!

Duhet t’ia dorëzoni Emmanuel Macronit këtë temë, ai është një mjeshtër në taktikën e diversionit.









I përballur me zemërimin në rritje nga qytetarët të cilëve u është kërkuar të punojnë 14 orë në javë (apo diçka tjetër), presidenti francez mblodhi kabinetin e tij dhe bëri atë pyetjen e nderuar nga koha: “Kush është i përgatitur të zhvishet dhe të shpërqendrojë njerëzit nga plehra të mbushura, i infektuar nga miu, zjarri i ndezur i gomave që është Parisi?”

Hapi përpara u bë nga Marlène Schiappa, ministrja e vogël e çështjeve sociale, e cila shfaqet në kopertinën e revistës Playboy më 8 prill. Tani, duhet theksuar në këtë fazë se Schiappa nuk është lakuriq në revistë (lajm i mirë për ata njerëz të cilët blejnë Playboy vetëm për artikujt), por shfaqet në kopertinë e veshur me një fustan të bardhë me prerje të ulët. Brenda është një intervistë prej 12 faqesh në të cilën ajo flet për tema të tilla si të drejtat e grave dhe feminizmi.

Por shumë njerëz janë të pakënaqur, siç thuhet duke përfshirë kryeministren Elisabeth Borne, e cila telefonoi Schiappa për të thënë se intervista nuk ishte “aspak e përshtatshme, aq më tepër në periudhën aktuale”, sipas Le Parisien.

Për të shtuar shpërqendrimin, vetë Macron dha një intervistë për revistën për fëmijë Pif Gadget (që rastësisht janë dy nga emrat e mesëm të Boris Johnson) në të cilën ai u tha të rinjve se nëse ai do të kishte rrugën e tij, ata nuk do të tërhiqeshin kurrë dhe do të punonin derisa të ra i vdekur dhe më pas qeshi keq si një horr i Bond-it (ose diçka tjetër).

Gjithsesi, kthehemi te Schiappa e cila është një nga tre – anëtarët e kabineteve të ndryshme të Macron të kenë shkruar fiksione erotike. Përveçse shkruan me emrin e saj, Schiappa përdor pseudonimin Marie Minelli, puna e së cilës përfshin “Vajzat e mira nuk gëlltitin” dhe “Seks, gënjeshtra dhe periferi të nxehta”, kjo e fundit ndoshta nuk ka të bëjë me periferinë që vihet flakë nga Punëtorët francezë janë të zemëruar kur u thonë të punojnë deri në moshën 64 vjeç.

Ish-kryeministri francez Édouard Philippe shkroi “In the Shadows”, një roman detektiv me një kohë mjaft të pakëndshme të fokusuar te gjoksi. Dhe ministri aktual i Ekonomisë Bruno Le Maire shkroi romane të lira romantike me pseudonimin “Duc William” kur ishte student. Kohët e fundit, Le Maire shkroi një libër të quajtur “Ministri”, i cili përmban fjalinë: “E lashë veten të dorëzohem pas nxehtësisë së banjës, dritës së lagunës që noton në xhamat e dritareve, sapunit të çajit jeshil dhe dorës së Pauline, e cila po më përkëdhelte butësisht seksin tim”.

Prej kohësh ka pasur edhe thashetheme se kur ishte 16-vjeç Macron shkroi një roman erotik për marrëdhënien e tij me mësuesen e tij, tashmë gruan, Brigitte Macron.

Nëse vetëm Ekipi Macron do të kishte menduar t’i kthente planet e diskutueshme të reformës së pensioneve në një ripërtëritës të avulluar, atëherë të gjithë do të ishin shumë të hutuar për ta vënë re dhe Franca aktualisht nuk do të ishte në flakë.

Gazeta Shqiptare