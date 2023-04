Eva Kaili: Nuk do të rrëfej krime që nuk i kam bërë, edhe sikur të më bëjnë copë-copë!

Të enjten e Madhe do të shqyrtohet kërkesa e re për lirim të Eva Kailit, e cila thotë se nuk do të rrëfejë krimet që nuk ka kryer.









“Nuk do të rrëfej kurrë krimet që nuk kam bërë, edhe nëse më bëjnë copë-copë”, thotë ajo për ANT1, katër ditë para seancës së radhës nga autoritetet belge dhe pas vendimit për lirimin e të akuzuarve. dhe e konsideruar si “trurin” e Katar Gate, Pier Antonio Panzeri, duke theksuar se ajo ndihet qartazi e padrejtë.

“Në këshillin gjyqësor të ardhshëm do të luftojmë për të vërtetuar pabesueshmërinë e Panzerit. Do të kemi prova të reja të forta që do të vërtetojnë se Eva Kaili është e pafajshme. Edhe pse është e ngarkuar psikologjikisht, ajo këmbëngul kategorikisht për pafajësinë e saj”, thotë avokati i saj, Michalis Dimitrakopoulos, duke theksuar se “ndjen një ndjenjë padrejtësie duke parë protagonistët janë të lirë, në shtëpi dhe Eva Kaili që lufton për pafajësinë e saj për të qenë brenda. Është një antinomi provokuese që shohim në sistemin penal belg”.

“Lirimi i Panzerit nga burgu është produkt i një transaksioni, ai pranoi të gënjejë kundër Eva Kailit dhe shkëmbimi duhej të lirohej. Ai që është kreu i organizatës kriminale. Ekziston një organizatë kriminale, por zonja Kaili nuk merr pjesë në të”, thotë zoti Dimitrakopoulos.

Kujtojmë se jashtë burgut ndodhet edhe partneri i saj dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Panzerit, Francesco Giorgi, i cili mban një byzylyk. Të dy burrat thuhet se kanë bashkëpunuar me autoritetet belge në këmbim të lirimit me kusht dhe trajtimit më të favorshëm penal.

Gazeta Shqiptare