Grekët shkojnë në Turqi për të mbjellë flokë, por rrezikojnë të humbasin atë që kanë, paralajmërojnë ekspertët

Transplantet e flokëve po zhvillohen në një industri fitimprurëse për Turqinë, për shkak të kostove dhe përfitimeve të lira që qeveria Erdoğan promovon, duke promovuar turizmin mjekësor në përgjithësi në vend me fushata të kushtueshme agresive. Paketat, shumë më të lira se shërbimet përkatëse në Greqi, përfshijnë – përveç funksionimit – akomodim në hotele me 5 yje, madje edhe xhiro private me guida me makina luksoze në pamjet e Stambollit. Megjithatë, “gjithçka që shkëlqen nuk është gjithmonë flori”, thonë ekspertët grekë, duke dhënë alarmin për transplantet e lira të flokëve në Turqi, kushtet në të cilat kryhen dhe rreziqet e mëdha shëndetësore që ato paraqesin.









Sot në Stamboll, llogaritet se funksionojnë më shumë se 700 klinika për mbjelljen e flokëve, me operacione të përditshme me mijëra vizitorë të huaj, kryesisht nga vendet evropiane, amerikane dhe aziatike. Sipas përllogaritjeve, çdo muaj kryhen më shumë se 5000 operacione për flokët, por edhe për… mjekrën. “Turqia është kthyer në destinacionin më të popullarizuar të turizmit mjekësor për mbjelljen e flokëve për shkak të çmimeve të ulëta që sjellin valutë të vlefshme, pavarësisht nga cilësia e shërbimeve. Ajo që i komplikon edhe më shumë gjërat është se në shumicën e vendeve nuk ekziston një kuadër ligjor.

Vetëm në Stamboll raportohet për të paktën 700 “klinika” të mbjelljes së flokëve. Prej tyre, vetëm 33 kanë mjekë anëtarë të Shoqatës Ndërkombëtare për Kirurgjinë e Restaurimit të Flokëve (ISHRS) në stafin e tyre shkencor”, thekson “TEMA”.

Sipas deklaratave të fundit të kreut të Shoqatës Turke të Turizmit Shëndetësor, Servet Terziler, për Anadolu Agency, vetëm në vitin 2022, afro 1 milion njerëz kanë udhëtuar drejt Turqisë dhe kanë shpenzuar gjithsej 2 miliardë dollarë për mbjelljen e flokëve. “Shifrat e Shoqatës Turke të Turizmit Shëndetësor nuk janë larg realitetit. Nëse merret parasysh se të gjitha klinikat e mbjelljes së flokëve në Greqi gjatë së njëjtës periudhë kanë kryer 10,000 operacione, mund të shihet dallimi i madh dhe përmasat e problemit”, thotë kirurgu plastik Dr. Anastasios Vekris, drejtor shkencor i Advanced Hair Clinics.

Udhëtimet me limuzinë

Vitet e fundit është i zakonshëm imazhi i burrave tullac me shirita të zinj që qarkullojnë në pikat turistike të Stambollit – dhe jo vetëm. Këta janë burra që kanë udhëtuar nga jashtë në Turqi për të… rikthyer lavdinë e humbur të kokës së tyre. Industria e transplantit të flokëve lulëzoi në Turqi pas vitit 2016 dhe arriti kulmin me fundin e pandemisë COVID-19.

Vetëm në gjysmën e parë të vitit 2022 dhe pas heqjes së masave për virusin korona, 550 mijë turistë kanë udhëtuar drejt Turqisë për transplant flokësh. “Njerëzit vijnë dhe bëjnë një transplant flokësh duke paguar mesatarisht 1500-2000 euro, përfshirë transfertat në hotel dhe aeroport, mbjelljen e flokëve dhe akomodimin për dy netë. Në Evropë çmimet i kalojnë 5000 euro”, tha Terziler.

Paketat e ofruara nga klinikat turke janë ‘all inclusive’ dhe përveç akomodimit në hotele me 5 yje, përfshijnë edhe ture private të Stambollit me makina luksoze. Në të njëjtën kohë, qeveria subvencionon edhe biletat ajrore të atyre që udhëtojnë drejt Turqisë për transplant flokësh dhe shërbime të tjera mjekësore përmes Turkish Airlines.

Sa i përket çmimeve, ato arrijnë rreth gjysmën në krahasim me Greqinë dhe 1/3 në Evropë dhe Amerikë. Të gjithë klientët e tyre, mbi 90%, janë të huaj, pasi për shkak të situatës së keqe ekonomike, kostoja e një operacioni është e padurueshme për turqin mesatar. “Në klinikat e lira turke, kostoja e zakonshme e mbjelljes së flokëve shkon në 1500 euro. Janë raportuar edhe raste kur për të mos humbur klientin, i bëjnë “favorin” që ta bëjnë operacionin për vetëm 1000 euro. Vetëkuptohet që pagesa bëhet me para në dorë, pa faturë dhe pa asnjë garanci”, thekson doktor Vekris.

Duhet të theksohet se kostoja e një transplanti flokësh varet nga disa faktorë. Më të rëndësishmet janë, sigurisht, metoda që do të zgjidhet (p.sh. FUE, duke qenë më moderne, ofron një rezultat më të mirë dhe për këtë arsye zakonisht është më i shtrenjtë) dhe madhësia e operacionit. Me fjalë të tjera, sa më shumë qime duhet të futen, aq më e lartë është kostoja.

Strategjia kombëtare

Vitet e fundit, në mënyrë intensive dhe metodike, Turqia ka arritur të zhvillojë të ashtuquajturin turizëm mjekësor nëpërmjet zhvillimit të industrisë së kirurgjisë estetike, ku kryesojnë transplantet dentare, oftalmologjike dhe të flokëve. Në vitin 2022, xhiroja totale e turizmit shëndetësor arriti në 4 miliardë dollarë.

Në këtë rezultat një rol të rëndësishëm luan i ashtuquajturi marketing agresiv në tregjet e Evropës, Amerikës dhe Azisë që nuk bëhet nga klinika, mjekë apo kompani individuale, por nga një industri e tërë e turizmit mjekësor që është ngritur në Turqi. me mbështetjen praktike të shtetit dhe vitet e fundit ka marrë përmasa të mëdha.

Fushata e Turqisë jashtë vendit ka dhënë rezultate spektakolare dhe mbi të gjitha të ardhura në thesarin publik për të cilin vendi ka aq nevojë. Sidomos në fushën e mbjelljes së flokëve, Stambolli sot konsiderohet si Meka e zhanrit. “Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për reklamat agresive të Turqisë që shpesh nuk janë në përputhje me shërbimin dhe ofrimin mjekësor, duke premtuar përfitime dhe shërbime – për të tërhequr klientin – pa kontrolluar sigurinë e këtyre ndërhyrjeve. Sot në Turqi ka qindra klinika që nuk përmbushin standardet e imponuara që ekzistojnë në vendet evropiane dhe në Greqi. Me fjalë të tjera, funksionojnë pa protokolle kontrolli dhe sigurie, me qëllimin përfundimtar të fitimit”, thekson doktor Vekris.

Funksionojnë rrobaqepësit!

Megjithatë, çështja më e rëndësishme janë çështjet serioze shëndetësore që lindin pasi kryhen shumë operacione në këmbë për përfitim të lehtë. “Në një vend mund të operohen në të njëjtën kohë 4, 8, 10 persona! Këto “klinika” njihen si ferma flokësh dhe kushtet higjienike në këto vende janë të papranueshme, si rrjedhojë edhe rreziqet me të cilat përballet janë të panumërta. Këto transplante flokësh të lira, gjithëpërfshirëse, bëhen nga staf jo-mjekësor i pakualifikuar, me rezultate të këqija dhe shpesh katastrofike për pacientët”, thotë Dr. Anastasakis, duke theksuar: “Nëse dikujt nuk i intereson nëse një mjek apo infermiere i operon.

Ka mjekë të mirë dhe klinika të mira në Turqi, por çmimi i tyre është i krahasueshëm me atë në Greqi dhe Evropë. “Nuk është zgjidhje e lirë që dikush të shkojë te një mjek i mirë dhe një klinikë e mirë në Turqi. Në klinikat e lira nuk ka mjek pas, nuk ka rregullore, protokolle postoperative dhe nuk mund të jesh i sigurt për cilësinë e shërbimeve të ofruara. Fatkeqësisht këto procedura me kosto të ulët kryhen nga punonjës që e quajnë veten teknikë, të cilët nuk kanë përvojë me procesin kompleks që kërkohet në transplantin e flokëve. Edhe nëse në disa raste klinika ka një specialist në terren, ai do të ndërhyjë në proces vetëm nëse dhe kur diçka nuk shkon”, thekson doktor Vekris.

Por cilat janë rreziqet kryesore të një operacioni të lirë të mbjelljes së flokëve në Turqi? Një klinikë që nuk plotëson standardet e nevojshme të cilësisë mund të rrezikojë shëndetin: nga kontaminimi, për shkak të kushteve të këqija higjienike, deri te paaftësia e teknikut për të përballuar një reaksion të mundshëm alergjik ndaj një prej barnave të përdorura gjatë operacionit.

“Një e vërtetë tronditëse fshihet me kujdes. Si kryhen operacionet në klinikat turke pothuajse ekskluzivisht nga personeli jomjekësor dhe si rregull rezultatet janë nga të këqija në tragjike. Rastet e pacientëve grekë që i janë nënshtruar transplanteve kaq të lira të flokëve janë shtuar në mënyrë alarmante vitet e fundit dhe fatkeqësisht ndonjëherë riparimi nuk është i mundur”, thotë doktor Anastasakis, duke theksuar: “Po shohim koka të dëmtuara fjalë për fjalë, me rritje të rrallë ose minimale dhe të panatyrshme. qime që rriten si kallinj. Shpesh shohim infeksione të rënda që kërkojnë kohë dhe përpjekje të jashtëzakonshme për t’u shëruar dhe, më e rëndësishmja, kanë një kosto të pallogaritshme mendore për pacientin”.

Kirurgu plastik dhe drejtuesi shkencor i klinikave të avancuara të flokeve tregon se si çdo operacion, edhe në mbjelljen e flokëve mund të ketë komplikime. Megjithatë, një kirurg i aftë dhe me përvojë ka të gjithë ekspertizën e nevojshme mjekësore për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve në minimum. “Përkundrazi, në Turqi askush nuk do të bëjë një vlerësim të rastit tuaj para operacionit për të parë nëse jeni një kandidat i përshtatshëm për transplant flokësh. Nëse hasni një problem në Turqi, çfarë do të ndodhë? Kuadri rregullator i vendit i mbron këto klinika dhe qeveria për arsye ekonomike mbyll sytë ndaj incidenteve të tilla”, thekson doktor Vekris, duke përmendur rastet e pacientëve që i janë drejtuar për korrigjimin e plagëve apo dëmtimeve të tjera.

Në vitin 2020, paralajmërimi i Shoqatës Ndërkombëtare për Kirurgjinë e Restaurimit të Flokëve (ISHRS) për ekzistencën e mashtruesve në industrinë e mbjelljes së flokëve në Turqi, nxiti reagimin e qeverisë turke, e cila argumentoi se operacionet e kryera në spitalet dhe klinikat e vendit janë plotësisht. ligjore. Megjithatë, tregu i zi për transplantet e flokëve në vend është rritur pikërisht për shkak të hezitimit të qeverisë turke për të kryer kontrolle thelbësore dhe për të zbatuar standardet ndërkombëtare.

FYI, ekzistojnë tre metoda kryesore të transplantimit të flokëve, secila prej të cilave ka avantazhe të ndryshme. FUT, në të cilin një rrip i lëkurës dhe folikulave të flokëve hiqet nga pjesa e pasme e kokës për t’u transplantuar më pas në zonën e problemit, lë një mbresë më të madhe, por është më e shpejtë dhe më e lirë. FUE, ku folikulat e flokëve hiqen një nga një dhe transplantohen në vrimat e krijuara nga mjeku në zonën marrëse, lë plagë shumë më të vogla, të cilat mbulohen edhe nga flokët e shkurtër.

“Në Greqi ka klinika të mbjelljes së flokëve në Greqi me mjekë të dalluar në këtë fushë nga komuniteti shkencor botëror, me staf shumë të specializuar, pajisje të shkëlqyera dhe ambiente mjekësore moderne të licencuara. Me një studim të duhur tregu, të interesuarit mund të zbulojnë dhe të informohen siç duhet për transplantin e flokëve dhe të shmangin opsionet katastrofike që do t’u kushtojnë shumë herë më shumë sesa një transplant flokësh gjithëpërfshirës në Turqi”, përfundon Dr. Anastasakis.

