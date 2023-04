Pse Kina dëshiron që Macron të krijojë një ‘levë’ midis Evropës dhe Amerikës

Udhëheqësi kinez Xi Jinping kishte një mesazh thelbësor për homologun e tij vizitues francez Emmanuel Macron këtë javë: Mos lejoni që Evropa të zhytet në lojën e Amerikës.









Pekini është i etur për të shmangur rënien e mëtejshme të BE-së nën ndikimin e SHBA-së, në një kohë kur Shtëpia e Bardhë po ndjek një politikë më bindëse për të kundërshtuar fuqinë gjeopolitike dhe ushtarake të Kinës.

Lufta njëvjeçare e Rusisë kundër Ukrainës ka forcuar aleancën midis Evropës dhe SHBA-së, ka tronditur tregtinë globale, ka ringjallur NATO-n dhe ka detyruar qeveritë të shikojnë se çfarë tjetër mund të shkojë papritur në çështjet botërore. Kjo nuk është e mirëpritur në Pekin, i cili ende e sheh Uashingtonin si armikun e tij strategjik.

Këtë javë, kundërsulmi i Kinës rriti shpejtësinë, duke ndezur sharmin. Xi e mirëpriti Macron në ambientet më madhështore në Sallën e Madhe të Popullit në Pekin, së bashku me shefen e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kjo ishte në kontrast të fortë me përpjekjet aktuale të Kinës për t’i mbajtur zyrtarët e lartë amerikanë në distancë, veçanërisht pasi Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken anuloi një udhëtim në Pekin gjatë dramës së spiunazhit në fillim të këtij viti.

Zyrtarët amerikanë dhe kinezë e dinë se politika e Evropës ndaj Pekinit është larg të qenit e vendosur. Ky është një mundësi dhe një rrezik për të dyja palët. Në muajt e fundit, zyrtarët amerikanë kanë paralajmëruar për gatishmërinë e Kinës për të dërguar armë në Rusi dhe kanë folur për rreziqet e lejimit të aksesit të papenguar të kompanive të teknologjisë kineze në tregjet evropiane, me njëfarë suksesi.

TikTok, i cili është në fund të fundit në pronësi kineze, është ndaluar nga telefonat qeveritarë dhe administrativë në një numër vendesh në Evropë, duke përfshirë institucionet e BE-së në Bruksel. Presioni amerikan bëri që holandezët të vendosnin kontrolle të reja të eksportit në shitjet e pajisjeve gjysmëpërçuese të avancuara në Kinë.

Megjithatë, edhe skifter von der Leyen, një ish-ministër gjerman i mbrojtjes, e ka hedhur poshtë nocionin e shkëputjes së Evropës nga ekonomia e Kinës krejtësisht. Nga këndvështrimi i Pekinit, ky është një tjetër ndryshim domethënës nga mjedisi armiqësor tregtar që promovohet nga SHBA.

Vetëm këtë javë, 36 biznese kineze dhe franceze nënshkruan marrëveshje të reja përballë Macron dhe Xi, në atë që media shtetërore kineze tha se ishte një shenjë e “besimit jo në rënie në tregun kinez të bizneseve evropiane”. Ndërsa vështirë se një deklaratë e mbushur me besim, mund të kishte qenë më keq.

Për dy vitet e fundit, liderët evropianë janë bërë më skeptikë për trajektoren e Kinës, duke shprehur shqetësimin për mënyrën e trajtimit të pandemisë së koronavirusit nga Pekini, trajtimin e protestuesve në Hong Kong dhe myslimanët ujgurë të Xinjiang, si dhe sanksionet e Kinës ndaj politikanëve evropianë dhe kërcënimeve ushtarake. kundër Tajvanit.

Më pas, Xi dhe Vladimir Putin përshëndetën një partneritet “pa kufij” vetëm disa ditë para se Rusia të pushtonte Ukrainën. Ndërsa Perëndimi vendosi sanksione të ashpra ndaj Moskës, Kina u bë ekonomia e fundit e madhe ende e interesuar për të ruajtur – dhe zgjeruar – lidhjet tregtare me Rusinë. Kjo tronditi shumë zyrtarë perëndimorë dhe provokoi një debat të ashpër në Evropë se si të ndëshkohet Pekini dhe sa larg të tërhiqet nga tregtia kineze.

Pekini e shihte Macronin si partnerin natyror për të ndihmuar në shmangien e një përplasjeje në marrëdhëniet BE-Kinë, veçanërisht pasi Angela Merkel – e preferuara e saj e mëparshme – nuk ishte më kancelare gjermane.

Gatishmëria e Macron për t’u angazhuar me këdo – duke përfshirë kontaktet e tij shumë të kritikuara me Putinin përpara luftës së tij në Ukrainë – e bëri atë veçanërisht tërheqës ndërsa Pekini kërkonte të ngulte një pykë midis strategjive evropiane dhe amerikane për Kinën.

Duke mos mbajtur anë

“Jam shumë i lumtur që ndajmë shumë pikëpamje identike ose të ngjashme për çështjet kino-franceze, kino-BE, ndërkombëtare dhe rajonale”, i tha Xi Macron-it gjatë çajit të premten, në metropolin jugor të Guangzhou, sipas medias shtetërore kineze Xinhua.

Autonomia strategjike, një fokus i politikës së jashtme franceze, është një favorit për Kinën, e cila e sheh nocionin si provë të distancës së Evropës nga SHBA. Nga ana e tij, Macron i tha Xi-t një ditë më parë se Franca promovon “autonominë strategjike evropiane”, nuk i pëlqen. “konfrontim blloku” dhe beson të bëjë të vetën. “Franca nuk zgjedh anë”, tha ai.

Pozicioni francez sfidohet nga disa në Evropë, të cilët e shohin si një detyrë urgjente për të marrë një qasje më të ashpër ndaj Pekinit.

“Macron mund ta kishte shmangur lehtësisht pamjen e zymtë të përçarjes evropiane dhe transatlantike”, tha Thorsten Benner, drejtor i Institutit Global të Politikave Publike me bazë në Berlin. “Askush nuk e detyroi Macron-in të paraqitej me një delegacion të madh biznesi, duke përsëritur iluzionet e mohuara të reciprocitetit dhe duke mashtruar veten se do të punonte me magjinë e tij personale mbi Xi për ta bërë udhëheqësin kinez të kthehet kundër Putinit”.

Holger Hestermeyer, një profesor i së drejtës së BE-së në King’s College në Londër, tha se Pekini do të luftojë për të ndarë aleancën transatlantike.

“Nëse Kina dëshiron të ketë sukses në ndërtimin e një rendi të ri botëror, ndarja e BE-së nga SHBA-të – qoftë edhe pak – do të ishte një qëllim i çmuar – dhe mos harroni, ndoshta një qëllim i pakapshëm”, tha Hestermeyer. “Tani për tani BE-ja po forcon mbrojtjen e saj veçanërisht sepse Kina u përpoq të luante përça dhe pushto me BE-në në të kaluarën”.

Fokusi i Xi-t në Amerikë ishte i pagabueshëm kur ai kaloi në një temë që ishte shumë larg nga prioriteti kryesor i Evropës, gjatë takimit të tij trepalësh me Macron dhe von der Leyen. Një javë më parë administrata Biden kishte mbajtur Samitin e saj të dytë për Demokraci, në të cilin Rusia dhe Kina u portretizuan si kërcënimet kryesore.

“Përhapja e të ashtuquajturës “demokracia kundër autoritarizmit” [narrativë],” u tha Xi mysafirëve të tij evropianë të enjten, “do të sillte vetëm ndarje dhe konfrontim në botë”.

Gazeta Shqiptare