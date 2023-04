Riniti alergjik/ Gjashtë mënyra për ta mbajtur atë nën kontroll

Ardhja e pranverës ngjall dy lloje mendimesh dhe ndjenjash: Nga njëra anë, më shumë orë dielli dhe natyra e lulëzuar ngrenë humorin dhe shkaktojnë gëzim. Nga ana tjetër, kjo stinë sjell me vete sasi të mëdha poleni, duke “zgjuar” makthin e alergjikëve. Për ta pranvera do të thotë teshtitje, rrjedhje hundësh dhe simptoma të tjera të bezdisshme.









Vlerësohet se riniti alergjik prek deri në 42% të njerëzve, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës dhe duke ua vështirësuar jetën e përditshme, veçanërisht në muajt e pranverës dhe verës

Çfarë nuk shkon

Kur një person me rinitit alergjik bie në kontakt me një alergjen, siç është poleni, sistemi imunitar gabimisht e njeh atë si një kërcënim dhe prodhon imunoglobulinën E (IgE), duke synuar ta neutralizojë atë. Më pas, antitrupat e imunoglobulinës ngjiten në qelizat mast, të cilat gjenden në hundë, sy dhe mushkëri. Kur alergjeni bie në kontakt me antitrupat, ai shkakton lirimin e histaminës dhe proteinave të tjera, duke shkaktuar inflamacion dhe simptoma të etheve të barit.

Një sërë faktorësh ndikojnë në ndjeshmërinë e dikujt ndaj etheve të barit. Faktorë të tillë janë:

Trashëgimia

Faktorët gjenetikë formojnë, në një farë mase, ndjeshmërinë e dikujt ndaj etheve të barit. Disa gjene, të tilla si ato të përfshira në rregullimin dhe reagimin imunitar, janë lidhur me rritjen e rrezikut. Një rol të rëndësishëm luan edhe trashëgimia, e cila në rastin e rinitit alergjik varion nga 33% deri në 91%. Nëse keni të afërm me alergji, ka shumë mundësi që edhe ju të vuani nga riniti alergjik.

Funksioni imunitar

Sistemi imunitar i disa njerëzve reagon ndaj alergeneve. Sëmundje të tilla si alergjitë e tjera, astma, dermatiti alergjik ose ekzema rrisin shanset për të zhvilluar rinitin alergjik.

Mjedisi

Faktorët mjedisorë si ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit, tymi i cigares dhe të tjerë gjithashtu e bëjnë një person më të prekshëm ndaj rinitit alergjik. Një dëmtim i mundshëm i rrugëve të hundës dhe sistemit të frymëmarrjes mund të kontribuojë në këtë, duke “hapur rrugën” për alergjenët për të hyrë në trup. Në mënyrë të ngjashme, ekspozimi ndaj tymit të dorës së dytë, veçanërisht në fillim të jetës, rrit ndjeshmërinë ndaj rinitit alergjik më vonë në jetë.

Për më tepër, disa njerëz janë të ekspozuar ndaj alergeneve më shpesh ose më intensivisht se të tjerët, gjë që i bën ata më të ndjeshëm ndaj zhvillimit të alergjive.

Pse simptomat janë më intensive në periudha të caktuara të vitit?

Sasia e polenit ose e alergjenëve të tjerë në ajër ndryshon si nga viti ashtu edhe nga sezoni. Kushtet e motit si temperatura, lagështia dhe era ndikojnë në sasinë dhe shpërndarjen e polenit në ajër.

Riniti alergjik mund të zhvillohet në çdo moshë, por më shpesh vërehet tek fëmijët dhe të rinjtë. Ndërsa një person plaket, sistemi imunitar bëhet më pak reaktiv ndaj alergeneve, duke rezultuar në një reduktim të simptomave të rinitit.

Funksioni imunitar gjithashtu ndryshon me kalimin e kohës, duke ndikuar në reagimin ndaj alergeneve. Faktorët e stilit të jetesës si stresi , dieta dhe stërvitja ndikojnë gjithashtu në funksionin e imunitetit dhe rrjedhimisht në ashpërsinë e simptomave. Për shembull, stresi dobëson sistemin imunitar, duke e bërë trupin më të ndjeshëm ndaj alergeneve.

Edhe ndryshimi i klimës ka rolin e vet, duke ndryshuar sasinë dhe përbërjen e polenit, si dhe kohën e shfaqjes së tij në atmosferë. Rritja e temperaturave dhe nivelet e dioksidit të karbonit po bëjnë që disa bimë të prodhojnë më shumë polen dhe më herët. Rezultati; Sezoni i polenit fillon më herët, zgjat më shumë dhe është më intensiv.

Trajtim

Shmangni kontaktin me alergjenët: Zvogëloni sa më shumë kontaktin tuaj me faktorët që shkaktojnë alergjinë tuaj. Qëndroni brenda kur nivelet e polenit janë të larta dhe mbani një maskë mbrojtëse kur dilni jashtë.

Përdorni filtrat e ajrit: Përdorimi i filtrave të ajrit në ambiente të mbyllura ku lëvizni mund të ndihmojë shumë në largimin e alergeneve nga ajri.

Mbani dritaret të mbyllura: Duke i mbajtur dritaret e shtëpisë tuaj të mbyllura, ju zvogëloni shanset që alergjenët të hyjnë në hapësirat e brendshme ku lëvizni.

Merrni antihistamine: Këto janë medikamente që ndihmojnë në uljen e simptomave duke bllokuar efektet e histaminës, e cila lirohet gjatë një reaksioni alergjik.

Merrni parasysh imunoterapinë: Këto janë injeksione desensibilizimi, një metodë që mund të ndihmojë në zvogëlimin e simptomave duke desensibilizuar sistemin imunitar ndaj alergeneve specifike.

Menaxhoni stresin: Stresi mund t’i përkeqësojë simptomat, prandaj përpiquni ta menaxhoni atë me teknika të tilla si meditimi, joga ose ushtrimet e frymëmarrjes së thellë.

Së fundmi, përpara se të vendosni të vazhdoni me ndonjë trajtim apo mjekim, do të ishte mirë të konsultoheni me mjekun tuaj.