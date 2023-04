U ekzekutua me dy plumba në kokë dhe trupi iu mbulua me drunj! (Pa)drejtësia për 24-vjeçaren Donjeta, si kushëriri i saj u dënua me burgim të përjetshëm dhe më pas u shpall i pafajshëm

Në aktakuzë thuhej se Naser Pajazitaj, më 9 nëntor të vitit 2015, e kishte marrë kushërirën e tij, Donjetën, pak metra larg shtëpisë së saj me veturë. Më pas, thuhej se ai e kishte çuar 24-vjeçaren disa kilometra më larg, ku e kishte vrarë me dy plumba në kokë. Ai akuzohej se e kishte mbuluar trupin e Donjetës me drunj dhe kishte ikur nga vendi i krimit.