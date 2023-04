VIDEO/ Nuk përmbahet Ronaldo, puth në buzë Jorin dhe Dean

Nga avantazhi si lidere e shtëpisë, këngëtarja Nita Latifi dërgoi në televotim 4 banorët e rifutur në Big Brother Vip, Efin, Kiarën, Bledin dhe Ronaldon.









Ky i fundit duket se nuk e ka pritur mirë këtë nominim dhe pas spektaklit të djeshëm është shprehur i revoltuar për faktin se nga shtëpia dalin lojtarë të fortë dhe brenda vazhdojnë të qëndrojnë lojtare si Dea, Nita, Jori dhe Keisi, që sipas tij, nuk kanë bërë asgjë.

Duke ironizuar me faktin se Dea i ka shpëtuar nominimit për shkak të një puthje me Amosin, Ronaldo puthi me shaka në buzë Jorin, duke qenë se është në nominim. Më pas, ai puthi në buzë edhe Dean.