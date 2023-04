Xavi me fjalë të mëdha: Kampionat i jashtëzakonshëm, mos harroni që kishim rival Real Madrid

Vetëm matematika pengon Barcelonën të festojë për titullin kampion në La Liga. I vetdijshëm për këtë gjë është shfaqur në konferencën e zakonshme për shtyp trajneri i katalanasve, Xavi. Numri një i pankinës shprehet se skuadra i ka merituar këto rezultate dhe triumfi në kampionat është thjeshtë produkt i punës.









“Për ne është një kampionat i jashtëzakonshëm. Është kompeticioni më i drejtë sepse vlerëson punën e të gjithë sezonit. Kemi pesë Champions League në histori dhe sigurisht kërkohen të tjerë trofe europianë, por triumfi në kampionati të dhuron stabilitet. Duhet t’i japim vlerë asaj që po bëjmë sepse po fitojmë kundër një rivali shumë të fortë si Real Madrid. Duhet të kujtojmë se nga vijmë dhe sezonin që zhvilluam vitin e kaluar.

Përballë kemi një klub “zotëri” si Real Madrid që është kampioni në fuqi i LaLiga dhe Champions League. Kjo i jep suksesit përmasa edhe më të mëdha. Gjithesi, të qëndrojmë me “këmbë në tokë” sepse festën do ta bëjmë në momentin që titulli do të jetë i siguruar” – tha ai.