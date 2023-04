Bodybuilder i njohur dhe polici që trafikonte drogë/ Policia fqinje zbulon identitetin e vërtetë të të shumëkërkuarit!

Protagonist në fushën e bodybuilding-ut, “aktor” në videoklipin e trapper Snikut, një polic problematik i ekipit të DI.AS dhe sigurisht një “lojtar” i madh në fushën e trafikut të drogës është 33-vjeçari, polici i cili u arrestua nga Policia Helenistike e EL.AS për shpërndarje të drogës me makinën e patrullës.









Katër vitet e fundit, 33-vjeçari shërbente në Repartin e Faliros së Vjetër me kolegun e tij, i cili gjithashtu u arrestua, pasi u transferua atje nga ekipi i DI.AS- it ku nuk mundi të përshtatej, duke treguar se ishte indiferent ndaj luftës kundër krimit.

Në thelb, sipas informacioneve të të Pakorruptuarve të EL.AS-it, ai ka implikuar edhe gardianin tjetër special që e furnizonte me drogë dhe e bindi që ta përdorte banesën si strofull.

Njëkohësisht janë arrestuar edhe partnerët e dy policëve dhe po hetohet pjesëmarrja e tyre në rrjet.

Vlen të theksohet se janë gjetur dhe konfiskuar afërsisht 2.5 kilogramë kanabis të papërpunuar, 46 tableta, 11 shishe me lëndë të lëngshme të panjohura.

Polici që shet drogë

Polici tregtonte drogën me një makinë patrulle.

Kujtojmë se autoritetet, konkretisht Shërbimi i Punëve të Brendshme të Forcave të Sigurisë, kanë vënë në pranga gjithsej gjashtë persona, mes të cilëve një polic, si dhe një roje speciale që shërbente në shërbimet e Atikës.

Dosja e ngritur është rast pas rasti për shkelje të legjislacionit për substancat e varësisë dhe sportet amatoro-profesionale, si dhe për shkelje të detyrës.

Në veçanti, polici, të paktën që nga tetori i vitit 2022, trafikonte sasi të lëndëve narkotike, kryesisht kanabis të papërpunuar, të cilat i siguronte nga të arrestuarit e tjerë. Nga ana tjetër, roja speciale duket se ka siguruar drogë vetëm për përdorim të tij.

Në fakt, siç raporton policia, polici ka përdorur një makinë patrullë për trafikun e drogës dhe siç thuhet “trafiku i lëndëve narkotike nga ana e tij është kryer duke përdorur një makinë zyrtare gjatë kryerjes së detyrës së porositur”.

Theodorikakos: “I pamëshirshëm me ata që dëshmojnë se janë nën betim”

Ministri i Mbrojtjes së Qytetarit Takis Theodorikakos në postimin e tij në Twitter i referohet arrestimit të dy policëve për një rast droge nga Shërbimi i Punëve të Brendshme të Forcave të Sigurisë.

Në veçanti ai shkruante: “Ne mbrojmë veprën e madhe të policisë greke dhe kontributin e saj në shoqërinë greke, por mbetemi të pamëshirshëm me ata që dëshmojnë se janë dëshmitarë të rremë. Ligji është ligj dhe vlen për të gjithë”.

Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Gardës Speciale, Stratos Mavroidakos, përcolli hidhërimin që mbizotëron në radhët e policisë pas arrestimit të 33-vjeçarit mëngjesin e së hënës së Madhe (10/4) . “Jemi shumë të trishtuar”. Sipas tij, monitorimi i 33-vjeçarit të policisë kishte nisur që në tetorin e kaluar, pasi që prej asaj kohe ai ishte paraqitur në Departamentin e Punëve të Brendshme të ELAS-it .

Njoftimi i ELAS-it

Nga Shërbimi i Punëve të Brendshme të Forcave të Sigurisë, në kuadër të grabitjes së makinave janë arrestuar 6 persona, mes të cilëve një polic dhe një gardian special, me shërbim në Atikë.

Ndaj tyre është ngritur dosja për – sipas rastit – shkelje të legjislacionit për substancat e varësisë dhe sportet amatoro-profesionale, si dhe për shkelje të detyrës.

Në dosjen e formuar janë edhe 5 persona për shkelje të legjislacionit për substancat e varësisë për të cilat nuk plotësoheshin kushtet e procedurës automatike.

I ka paraprirë përdorimi i duhur i informacionit, aplikimi i teknikave të posaçme hetimore dhe në kuadër të kësaj ka rezultuar se polici i arrestuar, të paktën që prej muajit tetor të vitit 2022, trafikonte sasi të lëndëve narkotike, kryesisht kanabis të papërpunuar, të cilën e kishte blerë nga. persona të tjerë të arrestuar, ndërsa banesat e tyre i përdornin si depo, me ndihmën e shoqëruesve të tyre, të cilët edhe u arrestuan. Lidhur me përfshirjen në rastin e Gardës Speciale, u konstatua se ai kishte prokuruar lëndë narkotike për përdorim të tij.

Vlen të theksohet se punonjësi i policisë i përfshirë ka përdorur masa paraprake, si biseda të koduara dhe përdorimi i aplikacioneve online në komunikim, ndërsa në të njëjtën kohë është konstatuar se ai merrej me lëndë narkotike, duke përdorur një makinë zyrtare gjatë kryerjes së një porosie. detyrë.

Konkretisht, pasditen e djeshme, të shtunë 08.04.2023, punonjësi i policisë në fjalë, teksa ishte në shërbimin e planifikuar të imbarkimit, i tha të shoqëruarit domosdoshmërinë e shërbimit personal dhe shkuarjes në një pikë për të takuar një të afërm, i cili do të udhëtonte. Aty ka zbritur dhe është larguar nga automjeti zyrtar dhe pasi ka rënë në kontakt me një tjetër të arrestuar, i ka furnizuar me lëndë narkotike (kanabis), me peshë tetë (8) gram.

Në kontrollet e mëvonshme në shtëpitë e personave të përfshirë, u gjetën dhe u konfiskuan:

2 kilogramë e 536.2 gram kanabis të papërpunuar,

3 rende kanabis,

3 peshore precize,

46 tableta dhe 11 shishe me substanca të lëngshme të panjohura,

2 ambalazhues vakum dhe mbyllës paketash,

një mori ambalazhesh najloni dhe

265 euro.

Gazeta Shqiptare