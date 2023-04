“Burgu ishte e vetmja rrugë për mua”/ Dënim i përjetshëm për “Samurain” vrau një punonjës të kompanisë së gazit natyror

“Kam besim absolut në sistemin e drejtësisë greke. Burgu ishte e vetmja rrugë për mua, do të dal qytetar i mirë kur të kryej dënimin dhe ju falënderoj për këtë mundësi”.









Me këto fjalë, 40-vjeçari, i cili në vitin 2021 u kishte drejtuar me armë dy punonjësve të një kompanie të gazit natyror në Nea Erythraia, duke plagosur për vdekje njërin prej tyre, “përshëndeti” vendimin e Gjykatës me të cilin ai u dënua me burgim të përjetshëm dhe disa vjet.

Në veçanti, gjyqtarët dhe juritë, pa njohur rrethana lehtësuese, e shpallën fajtor të pandehurin për vrasjen e punonjësit fatkeq dhe e dënuan me burgim të përjetshëm. Ai është shpallur fajtor edhe për tentativën e vrasjes së punonjësit të dytë dhe për këtë vepër i pandehuri është dënuar me 13 vite burg. Më tej, 40-vjeçari është dënuar me 8 muaj burg si dhe 900 euro gjobë për posedim droge etj. Megjithatë, sa i përket vrasjes dhe tentativës për vrasje, vendimi u mor me shumicë (6-1) pasi njëra juriste ishte e mendimit se i pandehuri nuk ishte kompetent për t’u akuzuar.

Gjatë dëshmisë së tij në gjykatë, 40-vjeçari ka pohuar se ishte përdorues droge dhe se kishte të bënte me probleme psikiatrike dhe në këto rrethana ishte çuar në krim, ndërsa ndihej, siç tha ai, se ishte i shqetësuar nga zhurma nga puna që po bënin punëtorët jashtë shtëpisë së tij dy punonjës. Në fakt, ai përmendi se e ka lexuar Librin e Solomonit që kur ishte fëmijë. Duhet theksuar se siç mësohet ai ishte shfaqur përballë dy punonjësve i veshur me uniformë të arteve marciale të Lindjes së Largët.

