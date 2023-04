Dosja e tmerrit/ Kamera e kapi irakenin duke puthur në gojë vajzën 6-vjeçare

Shkakton tronditje provat e dosjes për çështjen e re të hetuar nga autoritetet hetimore të abuzimit seksual të një vajze 6-vjeçare nga një 43-vjeçar me origjinë irakiane në një magazinë të vendosur në një lavazh në Greqi. Hetimi për këtë rast konkret është në vijim, ku 43-vjeçari i është caktuar masa e paraburgimit, ndërsa nëna e vajzës, e cila akuzohet si bashkëpunëtore në përdhunim, është liruar të premten pasi u deklarua fajtore për kushte shtrënguese.









Provat e dosjes së paraqitur nga media greke “TEMA” kapin kornizë për kornizë kronikën e tmerrit të përjetuar nga vajza e mitur me autoren morale, sipas akuzës, nënën e saj, e cila megjithatë ka qenë ajo që ka denoncuar irakenin më 28 mars. Gjatë deklaratës së saj në organet hetimore të premten, nëna pretendoi se nuk kishte asnjë ide se çfarë po kalonte vajza e saj, ndërsa hetuesi dhe prokurori pasi e lanë të lirë, i vendosën kushtet shtrënguese për të mos dalë jashtë vendit, duke u paraqitur në komisariatin në zonën e saj, por edhe kushti që vajza e saj të mos i afrohej të pandehurit irakian në rast se ai do të ishte jashtë burgut.

“Unë e dua vajzën si fëmijën tim, nuk e kam prekur kurrë në mënyrë të çuditshme”, pohoi 43-vjeçari irakian në kërkimin e tij të faljes, por pa mundur të bindë me pretendimet e tij, si nëna e vajzës. Por ajo që duket se e ka djegur dhe mbi të cilën bazohet në masë të madhe ndjekja ndaj nënës është video-materiali që iu dorëzua autoriteteve dhe tregon se si e puth fëmijën në gojë, në prani të nënës së tij, ndërsa ai del me të nga magazina!

Veprat e akuzuara ndaj 43-vjeçarit janë dhunimi i përsëritur i të miturit, aktet seksuale me të mitur nën moshën 12 vjeç, abuzimi i të miturit nën moshën 14 vjeç nga një person që mban marrëdhënie miqësore me të afërmit e tij dhe në të cilat atij iu besua ruajtja e të miturës qoftë edhe përkohësisht. Bëhet fjalë për krime të një natyre të rëndë, ashtu siç është vepër penale edhe ndjekja penale e ngritur ndaj nënës për bashkëpunim në përdhunimin e një të mituri dhe në akte seksuale me një të mitur që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç.

Kronikat

Rasti ka rënë në mikroskopin e autoriteteve policore kur nëna e vajzës u ankua se më 28 mars, teksa ajo dhe fëmija i saj ishin në lavazh, 43-vjeçari, me të cilin ajo tha se kishte një marrëdhënie miqësore, ka vozitur vajzën e saj në një depo ndihmëse brenda dyqanit dhe aty ka kryer akte seksuale ndaj saj.

Sipas dëshmisë së nënës, irakiani e ka marrë fëmijën dhe e ka çuar në magazinë me pretendimin se kishte nevojë për matje të temperaturës. Aty, siç dëshmoi e ëma gjatë hetimeve paraprake, e pa atë duke e puthur në gojë vajzën e saj dhe duke e prekur nga rrobat në zonën e organeve gjenitale. Më pas, pohoi ajo, duke mos ditur se si të reagonte dhe duke qenë në panik pasi kishte parë një armë në një sirtar, mori vajzën e saj dhe u largua me shpejtësi.

Mirëpo, ankesat e tmerrshme të nënës u konfirmuan nga vajza 6-vjeçare, e cila duke u ekzaminuar në praninë e një psikologu përshkroi se teksa ndodhej në dyqanin ku irakiani punonte me nënën e saj, ai e çoi tek ai vend me pretekstin se dëshironte të vendoste një termometër në magazinën e saj ku e puthi në gojë dhe qafë dhe i preku zonën gjenitale. Në fakt, e mitura dëshmoi se i akuzuari e kishte prekur sërish në të njëjtat vende në të kaluarën derisa ajo ishte duke fjetur dhe i kishte treguar organet e tij gjenitale. Çfarë i ka përshkruar vogëlushja ekspertit të EL.AS. përbëjnë, sipas legjislacionit të ri penal, përdhunimin.

Kamera

Shihni foto nga lavazhi ku 6-vjeçari përjetoi tmerrin

Në kuadër të hetimeve paraprake është marrë në pyetje pronari i lavanterisë, i cili ka dëshmuar se 43-vjeçari irakian punonte në biznesin e tij prej pesë vitesh dhe banon përkohësisht në magazinën e dyqanit të tij, ku vetëm ai ka akses, pasi aty kishte zhvendosur edhe sendet e tij personale. Në fakt, dëshmitari në fjalë ka raportuar në organet policore se duke parë pajisjet e vëzhgimit me qark të mbyllur që kishte vendosur në dyqanin e tij, ka konstatuar se më datë 28 mars, i pandehuri është vizituar nga “një grua me një të mitur dukshëm”, i cili jetoi në dyqan gjithsej për rreth një kohë e gjysmë. Mirëpo, në momentin kur gruaja dhe e mitura largohen nga zona, i akuzuari shihet duke e puthur fëmijën në buzë.

Kërkimi i irakianit: “Nëna ime më kërkoi para”

Iraku në marrje në pyetje i ka mohuar akuzat për përdhunimin e fëmijës dhe madje ka pohuar se nëna shpesh i kërkonte shuma të vogla parash për të plotësuar nevojat e saj elementare ditore. Po ashtu ai pohoi se po mendonte të bënte një lidhje me të pas ndërprerjes së një lidhjeje që, siç tha ai, më parë e kishte me “një shoqen e ngushtë të saj”! “Kam shumë vite në Greqi, e kam njohur fëmijën që e vogël, më do shumë dhe e dua si fëmijën tim”, tha 43-vjeçari duke dëshmuar edhe se nëna dhe vajza ka qëndruar me të shumë herë, para se ai të ndahej me të dashurën e saj.

“Pasi u divorcova, qëndrova në dyqanin ku punoja, është lavazh dhe shefi më la të rri në një dhomë, se jam edhe i vetmi punonjës. Nëna e fëmijës vjen shpesh në dyqan dhe më kërkon para. Sa herë që më kërkon shuma të vogla, 10-15 euro, se është e uritur, më thotë për cigare, që të marr diçka për fëmijën dhe unë ia jap gjithmonë”, tha i akuzuari në faljen e tij dhe vazhdoi të pohonte: Nëna erdhi në dyqan dhe, ndërsa po bisedonim, më tha të merrja të voglën dhe të shikoja nëse ajo ka temperaturë. Fëmija pak minuta më parë u ngrit nga divani dhe më erdhi në krahë. Unë i thashë në fillim se fëmija nuk kishte temperaturë sepse e mbaja në krahë dhe i vura buzët në ballë dhe ishte freski. Ajo më tha se është e frikësuar dhe në ankth dhe të shkoj t’i vendos një termometër. Duke mbajtur fëmijën në krahë, u ngrita dhe shkova në lavanteri sepse binte telefoni i dyqanit. U ktheva dhe pasi fola me nënën për 10 eurot që më kërkoi për cigare, u ngrita dhe mora fëmijën në krahë dhe shkova në magazinë ku kam rrobat dhe gjëra të tjera për të marrë termometrin.

Më pas i pandehuri përmend praninë e një gruaje tjetër në vendngjarje, e cila, tha ai, ishte e pranishme kur i vendosi termometrin vajzës së vogël. Ai tha në mënyrë karakteristike në kërkim të faljes: “Po kërkoja termometrin dhe u afrua edhe nëna. Së bashku i nxorëm gjërat nga sirtarët dhe gjetëm termometrin dhe në atë moment erdhi edhe zonja …, e cila na pyeti nëse fëmija ka temperaturë sepse pa nënën që mbante termometrin. I vendosa një termometër fëmijës me mua dhe zonjën … përpara, por ai nuk kishte temperaturë. Më pas u larguam nga magazina. Nëna e mori fëmijën, ata shkuan në zyrë dhe morën gjërat e tyre dhe dolën nga dyqani. U ula në zyrë dhe pak minuta më vonë erdhi sërish nëna e saj dhe i dhashë 10 euro. Pasi më përshëndeti duke më puthur kryq, u largua me fëmijën dhe as nuk më tha gjë, as ajo nuk u ankua, as fëmija. Në fakt, kur vajza e vogël u largua, më puthi në faqe dhe më tha se më donte. Pas disa kohësh më ka marrë në telefon kushëriri i nënës dhe më ka thënë se më akuzon se e ngacmoj vajzën dhe do të më padisë. Unë nuk kam lënduar asnjë fëmijë sepse edhe unë kam fëmijë dhe kjo që po them shihet nga kamerat e dyqanit që kanë regjistruar të gjitha lëvizjet tona. Unë e dua vajzën e vogël si fëmijën tim dhe kohët e fundit kam menduar të bëj një lidhje me nënën e saj. Nuk e di pse i thanë të gjitha këto, por nuk kanë çfarë të përfitojnë nga unë dhe gjithmonë kam bërë të pamundurën për t’i ndihmuar. Për sa i përket nëse kam bërë diçka në të kaluarën që është gjithashtu gënjeshtër dhe nuk e kam prekur kurrë vajzën në mënyrë të çuditshme, ndërsa unë e kam shpëtuar shumë herë nga duart e nënës së saj kur ajo shpërthej dhe e godiste”. Duke folur për “THEMA”, avokati i nënës së akuzuar, Konstantinos Gogos, pas vendimit të hetuesit dhe prokurorit për të mos e paraburgosur klientin e tij, tha: “Drejtësia u ngrit në krye duke e liruar klientin tim. Shpresojmë që gjykimi i drejtë të përsëritet në gjykatë me dënimin përfundimtar të autorit”.

Gazeta Shqiptare