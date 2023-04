A ka shkelur Rama Kodin Zgjedhor me rritjen e pagave? Ja si përgjigjet Ilirjan Celibashi

Kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi në një komunikim me gazetarët u pyet nëse Rama ka shkelur Kodin Zgjedhor me rritjen e pagave apo shpërblimin që do u japë pensionistëve.









Ai u shpreh, “në cilësinë e komisionerit do të duhet të vlerësoj përputhshmëria e vendimmarrjes institucioneve në raport me kodin zgjedhur”.

Pyetje: Rama lajmëroi rritjen e rrogave, shpërndau 5 mijë lekë për pensionistet, cili është qëndrimi juaj dhe institucionit tuaj në bazë të kodit zgjedhur që thotë se 4 muaj para zgjedhjeve ndalohen gjitha veprimtaritë në aspektin financiar?

Celibashi: Gjithsecili mund të ketë komentet e tyre të këtyre akteve të qeverisë. Në cilësinë e komisionerit do të duhet të vlerësoj përputhshmëria e vendimmarrjes institucioneve në raport me kodin zgjedhur. Kemi vlerësuar se ato parashikimit ndaluese janë vetëm në rast të zgjedhjeve të Kuvendit të Shqipërisë. Unë e kam një opinion edhe për këtë rast, por nuk do të zgjidhte gjë dhe nuk do ndihmonte gjë”.