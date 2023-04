Kërkuan çregjistrimin nga gara e 14 majit, KAS rrëzon kërkesën e PD për Qerim Ismailaj

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka rrëzuar kërkesën e PD-së për çregjistrimin e Qerim Ismailajt. Ismailaj kandidon në zgjedhjet e 14 majit si kandidat për kryetar bashkie në Mallakastër.









Kujtojmë që Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organozuar (GJKKO) e dënoi me 6 muaj burgim Qerim Ismailajn në shkurt të këtij viti, për fallsifikim të dokumentave, për shkak se kishte fshehur në formularin e dekriminalizimit një dënim 3 vjet në Greqi për akte dhune.

Në ankim ndër të tjera thuhej se: “Në bazë të parashikimeve ligjore të mësipërme rezulton që situata juridike e shtetasit Qerim Ismail Ismailaj bie në kushtet e ndalimit të parashikuara në ligjin nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe më konkretisht të neneve 2 dhe 4 të tij sepse: (i) me Vendimin Nr.11 i datës 02.02.2023 të GJKKO i pandehuri Qerim Ismailaj është dënuar më vendim të formës së prerë me 6 muaj burgim sipas pikës 1 të këtij vendimi për veprën penale “Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve” parashikuar nga neni 190 paragrafi i parë i Kodit Penal. Siç shihet dhe nga vendimi i gjykatës kjo vepër kryehet vetëm me dashje dhe në këto kushte ky shtetas ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar; (ii) vendimi gjyqesor eshte dhene nga nje autoritet shqiptar; (iii) vendimi eshte i formes se prere duke nisur nga data 29 Mars 2023; (iv) periudha e rehabilitimi prej 2 vjetesh nuk eshte ezauruar dhe sipas ligjit skadon në 29 Mars 2025″.