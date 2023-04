Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









KRERET E OPOZITES PREZANTOJNE KANDIDATIN E KOALICIONIT “BASHKE FITOJME”

BERISHA-META BASHKE NE ELBASAN, BOÇI: ME 14 MAJ BEJME NDRYSHIMIN

Berisha sfidon Ramën me fitore: Ke shkelur ligjin elektoral, më 15 maj do ta çjerrim maskën. Meta tregon objektivin për ‘14 Majin’: Elbasani duhet të dalë 7-0

“Bllofi” i kryeministrit me gjykatën

Kërcënoi Arbitrazhin, BIRN: Rama akordoi 156 milionë euro për dëmshpërblimet, përfshirë gjobën e Beketit

Kryeministri e quajti gjykatën skandaloze dhe deklaroi se Shqipëria mund të largohet nga juridiksioni

“Hajdutë si këta nuk ka parë toka”

“Miss Babëzia Belinda me Ramën dhunojnë ligjet”, Berisha: Blenë 500 mln euro energji pasi zbrazën digat

“Investitorët e huaj, dilema për të investuar këtu”

Zef Preçi: Gjoba 110 milionë euro për Beketin do paguhet nga qeveria. S’mund të denoncojmë Arbitrazhin