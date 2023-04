Lufta në Ukrainë, studimi amerikan: Putin mund të bëjë thirrje për armëpushim në kuadër të Pashkëve Ortodokse

Presidenti rus, Vladimir Putin mund të bëjë thirrje për një armëpushim me rastin e Pashkëve Ortodokse, sipas një instituti kërkimor me bazë në SHBA (ISW).









Në këtë mënyrë, më datë 16 prill, Pashkët Ortodokse, do t’i lejonte forcat ruse të përgatisin mbrojtje për kundërsulmin pranveror të Ukrainës.

Sipas analistëve, Kremlini lajmëron për armëpushim, lidhur kjo me një veprim të ngjashëm për Krishtlindjet.

“Putini mund të bëjë thirrje për një armëpushim për ta cilësuar Ukrainën si të papërshtatshme dhe të pavullnetshme për të ndërmarrë hapat e nevojshëm drejt negociatave”, thuhet në një raport të ISË.

Sipas raportit të ISË: Nëse Rusia ofron dhe Ukraina refuzon një armëpushim për Pashkët Ortodokse, Kremlini nuk do të ketë treguar përkushtim më të madh ndaj mbrojtjes së krishterimit ose vlerave të krishtera dhe as nuk do të tregojë se Kievi i refuzon ato vlera.

“Putini thjesht do të ketë demonstruar, edhe një herë, cinizmin e tij”, e mbyll raportin IWS.