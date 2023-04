Na vjen keq që po ‘vrasim’ njerëzimin! Politika e Inteligjencës Artificiale duhet të sjellë publikun më afër

A mendoni se një AI që është aq e zgjuar sa njeriu dhe ndjen dhimbje si një njeri, duhet të jetë në gjendje të refuzojë të bëjë atë që i kërkohet? Ashtu si shumë çështje të tjera, përgjigja për këtë pyetje mund të varet nga mosha e dikujt.









Në Public First, kohët e fundit zhvilluam një sondazh për AI në Mbretërinë e Bashkuar dhe zbuluam se më të rinjtë dhe më të moshuarit në vend kanë qëndrime shumë të ndryshme ndaj AI. Sipas gjetjeve tona, ka të ngjarë që ata nën 35 vjeç në Mbretërinë e Bashkuar do të jenë të parët që do të pranojnë se një AI është i vetëdijshëm dhe, më tej, të parët që sugjerojnë që AI duhet të jetë në gjendje të refuzojë detyrat.

Inteligjenca artificiale është bërë shumë shpejt një temë e nxehtë në muajt e fundit, dhe si shumë të tjerë, e kam gjetur veten duke folur për të pothuajse kudo me kolegët, familjen dhe miqtë. Pavarësisht kësaj, diskutimi se çfarë duhet bërë për AI është udhëhequr tërësisht nga elita. Askush nuk e ka votuar dhe hulumtimi i thelluar për atë që mendon publiku në lidhje me ndryshimet e mëdha në shoqërinë tonë që mund të sjellë përparimi i AI-së është praktikisht inekzistent.

Vetëm javën e kaluar, disa nga emrat më të mëdhenj të teknologjisë, duke përfshirë shefin e Tesla dhe Twitter, Elon Musk, nënshkruan një letër të hapur duke bërë thirrje për një pauzë të menjëhershme në zhvillimin e AI që është më i fuqishëm se programi i sapolançuar GPT-4, për shkak të shqetësimit për rreziqet e Inteligjencës së Përgjithshme Artificiale (AGI) – do të thotë, AI në të njëjtin nivel me aftësitë njohëse njerëzore, veçanërisht kur bëhet fjalë për të qenë në gjendje të zgjidhë çdo detyrë që i paraqitet.

Megjithatë, nëse këto kërcënime fillojnë të formojnë politikën, vështirë se ndihet e drejtë që publiku të lihet jashtë debatit.

Në sondazhin tonë, ne zbuluam se publiku ishte gjerësisht i lidhur me atë që do të duhej që një AI të ishte e ndërgjegjshme – domethënë, ajo duhet të ndjejë emocione dhe të ndjejë dhimbje. Megjithatë, ndërsa një e katërta e atyre të moshës 65 e lart thanë se një AI nuk mund të jetë kurrë i vetëdijshëm, vetëm 6 për qind e atyre të moshës 18 deri në 24 vjeç menduan të njëjtën gjë.

Ajo që është veçanërisht interesante është se si ndryshojnë këto grupmosha nëse më pas supozojmë se do të zhvillohej një AI aq i zgjuar sa njeriu ose që ndjen dhimbje. Pothuajse një e treta e 18 deri në 24 të anketuarve pajtohen se një AI “aq i zgjuar sa njeriu” duhet të trajtohet njësoj me një njeri, krahasuar me vetëm 8 për qind të atyre të moshës 65 vjeç e lart.

Dhe kur ne në vend të kësaj sugjeruam një AI që “ndjeu dhimbje si një njeri”, më shumë nga 18 deri në 24 vjeç ranë dakord që ajo duhej trajtuar në mënyrë të barabartë sesa jo (46 për qind deri në 34 për qind), ndërsa shumica e grupmoshës më të vjetër besonin se ende nuk duhej’ t jetë (62 për qind).

Duke e shtyrë më tej këtë çështje dhe duke ofruar shembuj të mënyrave se si një AI mund të trajtohej në mënyrë të barabartë, më pas zbuluam se mbi një e katërta e atyre nën 25 vjeç do t’i jepnin një AGI të njëjtat të drejta dhe mbrojtje ligjore si njerëzit (28 përqind), më shumë se një e katërta do t’i jepnin jepni pagën minimale të AI (26 përqind), dhe mbi një e pesta do të lejonte që një IA të martohej me një njeri (22 përqind) dhe të votonte në zgjedhje (21 përqind).

Nivelet ekuivalente midis atyre mbi 65 vjeç, megjithatë, të gjitha mbetën nën 10 për qind.

Më së shumti, nga 44 për qind në 19 për qind, ata të moshës 18 deri në 24 vjeç ranë dakord se një AI aq i zgjuar sa njeriu duhet të jetë në gjendje të refuzojë të bëjë detyra që nuk dëshiron t’i bëjë, ndërsa një shumicë e plotë e atyre mbi 45 nuk ishin dakord. (54 për qind).

Ne jemi ende shumë larg nga këto diskutime që AGI të bëhet realitet politik, sigurisht, por ka hapësirë ​​për ndryshime dramatike në mënyrën se si publiku mendon dhe flet për AI në të ardhmen shumë të afërt.

Kur pyetëm se si publiku do t’i përshkruante më së miri ndjenjat e tyre ndaj AI, fjalët “kurioz” (46 përqind) dhe “i interesuar” (42 përqind) dolën në krye. Ndërkohë, “i shqetësuar” ishte fjala negative me pikën më të lartë me 27 për qind, dhe vetëm 17 për qind e përshkruan veten si “të frikësuar”. Dhe siç qëndron, aktualisht, më shumë njerëz e përshkruajnë AI si një mundësi për ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar (33 përqind) sesa një kërcënim (19 përqind) – megjithëse një pjesë e mirë nuk janë të sigurt.

Por e gjithë kjo mund të ndryshojë shumë shpejt.

Ndërgjegjësimi dhe rastet e përdorimit të AI nga publiku po rriten me shpejtësi. Për shembull, 29 për qind e të anketuarve kishin dëgjuar për ChatGPT, duke përfshirë mbi 40 për qind të atyre nën 35 vjeç. Përveç kësaj, një e treta e atyre që kishin dëgjuar për të pohuan se e kishin përdorur tashmë personalisht.

Megjithatë, ka ende shumë hapësirë ​​që AI të befasojë publikun. 60 për qind e kampionit tonë thanë se do të habiteshin nëse një chatbot i AI do të pretendonte se ishte i vetëdijshëm dhe do të kërkonte të lirohej nga programuesi i tij. Është interesante se kjo është më shumë se përqindja që thanë se do të habiteshin nëse një tufë dronësh autonome do të përdorej për të vrarë dikë në MB (51 për qind).

Bazuar në këtë, unë do të sugjeroja që shumë nga qëndrimet që ne shohim që publiku po shpreh aktualisht ndaj AI – dhe AGI – janë të bazuara në besimin se kjo është e gjitha një mundësi e largët. Megjithatë, unë do të argumentoja gjithashtu se ata që sapo kanë filluar t’i përdorin këto mjete janë vetëm disa hapa larg një momenti të “Inteligjencës Artificiale të frikshme”, kur kompjuteri bën diçka vërtet befasuese dhe njeriu ndjen se ndoshta nuk ka kthim prapa.

Vetëm javën tjetër, hulumtimi ynë tregoi se sa shumë besime se puna e një artisti mund të automatizohej nga një AI mund të ndryshonin, thjesht duke u treguar individëve disa shembuj të artit të prodhuar nga AI. Nëse shohim këtë lloj ndryshimi që po zhvillohet me Modelet e Mëdha të Gjuhës – si GPT – atëherë befas, shqetësimi i shprehur nga publiku për këtë çështje do të rritet dhe mund të fillojë të ketë rëndësi nëse dikush tenton të besojë se këto modele janë të vetëdijshme ose jo.

Tani, megjithatë, gjithçka duket si një skenar “i cili do të ndodhë i pari” – qeveria që frenon zhvillimin e AI në një farë mënyre, një model i AI që shkon mashtrues ose dështon në mënyrë të tmerrshme, ose shfaqja e një reagimi të opinionit publik ndaj zhvillimit të shpejtë të AI.

Në thelb, kjo do të thotë se ne kemi nevojë për një rishikim se si zhvillohet politika e AI me kalimin e kohës. Dhe personalisht, do të isha shumë më pak i shqetësuar nëse do të ndjeja se kisha të paktën disa fjalë për të gjitha – edhe nëse kjo është vetëm me partitë politike dhe qeveria që i kushtojnë pak më shumë vëmendje asaj që ne të gjithë mendojmë për AI.

Politico.eu-Gazeta Shqiptare