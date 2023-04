Ndahet nga jeta në moshën 81-vjeçare, Michael Lerner, aktori i nominuar për Oscar

Aktori amerikan i nominuar për çmimin Oscar, Michael Lerner, ka vdekur në moshën 81-vjeçare. Lajmi u konfirmua nga nipi i tij dhe aktori i The Goldbergs, Sam Lerner, në një postim homazh në Instagram.









“Ne humbëm një legjendë mbrëmë. Është e vështirë të thuash me fjalë se sa i shkëlqyer ishte xhaxhai im Michael dhe sa ndikues ishte ai për mua,” shkroi Sam. “Historitë e tij më kanë frymëzuar gjithmonë dhe më kanë bërë të dashurohem me aktrimin. Ai ishte djali më i lezetshëm, më i sigurt, i talentuar dhe fakti që ai ishte gjaku im do të më bëjë të ndihem gjithmonë i veçantë”.

Aktori 81-vjeçar i ndjerë ishte më i njohur për rolin e tij si producenti i filmit, Jack Lipnick, në Barton Fink (1991), i cili i dha atij një nominim për aktorin më të mirë në rol dytësor në Academy Awards.

Ai gjithashtu ka luajtur dhe është shfaqur në filma dhe seriale të tjera: The Warden in No Escape (1994), Mel Horowitz në serialin televiziv Clueless (1996-97), Jerry Miller në The Beautician and the Beast (1997), Mayor Ebert në Roland Godzilla e Emmerich (1998), Z. Greenway në Elf (2003) dhe senatori Brickman në X-Men: Days of Future Past (2014). Kreu i tij i fundit artistik erdhi në 2015 me komedinë-dramë Ashby .

Lerner ishte me origjinë rumuno-hebreje, i lindur në Brooklyn, New York City, më 22 qershor 1941. Ai bëri paraqitjen e tij të parë televizive si një “fëmijë kuiz” në një program televiziv lokal në moshën 13 vjeçare. Edhe pse mendoi nëse do të ishte një anglez profesor apo aktor, ai vazhdoi studimet për aktrim në Brooklyn College pasuar nga një diplomë master në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley.

Pasi mori një bursë Fullbright, Lerner u transferua në Londër për të studiuar teatër në Akademinë e Muzikës dhe Artit Dramatik në Londër për dy vjet gjatë së cilës ai ndau një banesë me John Lennon dhe Yoko Ono. Ai u zhvendos në Los Anxhelos në 1969 për të ndjekur një karrierë si aktor televiziv përpara se të bënte debutimin e tij të parë në film në 1970 me Alex in Wonderland .

Në vitin 1991, ai luajti në Harlem Nights dhe vazhdoi të luante rolin e Jack Lipnick në Barton Fink . Nga viti 1996-97, Lerner luajti Mel Horowitz në serialin televiziv Clueless, i ndjekur nga rolet e tij si Z. Greenway në Elf (2003) dhe Jack Kray në Poster Boy (2004).

Së bashku me karrierën e tij të aktrimit, Lerner ishte gjithashtu një koleksionist i librave të rrallë, një adhurues i purove kubane dhe një lojtar i pasionuar pokeri.