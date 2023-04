Rusia: Municionet me uranium të Britanisë do e shkretojnë territorin në Ukrainë

Mbretëria e Bashkuar dëshiron ta kthejë territorin e Ukrainës në një “tokë të djegur” duke furnizuar Kievin me municione me uranium të varfëruar, deklaroi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova së fundmi.









Diplomatja tërhoqi vëmendjen ndaj deklaratave nga Ministria e Mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar, e cila njoftoi një ditë më parë se ndikimi i municioneve të uraniumit të varfëruar në shëndetin e personelit ushtarak dhe mjedisin ka të ngjarë të mos jetë i konsiderueshëm.

“Mbretëria e Bashkuar, duke furnizuar Ukrainën me municione me uranium të varfëruar, dëshiron ta kthejë territorin e saj në një tokë të shkretë. Nuk do të flitet rusisht atje, nuk do të flitet ukrainisht atje, do të ketë vetëm heshtje. Si në Pripyat dhe Çernobil”, ka shkruar ajo në kanalin e saj Telegram.