Shqiptarët ‘larg’ bankave. Bëjnë pagesa me cash dhe marrin borxh te familjarët

Shqipëria është ndër vendet ku qytetarët nuk janë shumë të lidhur me sistemin bankar të paktën për vitin 2021, studiuar nga Global Findex, i Bankës Botërore.









Fillimisht, digjitalizimi i ekonomisë së Shqipërisë ka ecur ngadalë, ku nga viti 2014 në 2021, llogaritë bankare janë rritur me vetëm 10%. Gjithsesi, indeksi raporton se shumica e shqiptarëve me akses bankar zgjodhën të paguajnë faturat përsëri me para cash.

16% e shqiptarëve të rritur, të lidhur me pagesa shtetërore si pensione, subvencione ndihmëse etj, i morën ato në formë cash për shkak të mungesës së llogarive bankare.

Sipas Indeksit, marrëdhëniet e ulëta me bankat vijnë si pasojë e besimit të ulët në sistem ose mungesë parash.

Në të njëjtin raport tregohet se 30% e shqiptarëve huazojnë para të thata, nga familjarët apo miqtë e tyre dhe vetëm 13% huazojnë nga institucionet financiare. Shifra më e lartë ndër vendet europiane, pas Turqisë, Moldavisë dhe Ukrainës.

Përfshirja e qytetarëve në sistemin bankar është një synim ndërkombëtar dhe lokal po ashtu, për të ulur informalitetin dhe sasinë e parave të pakontrolluara në qarkullim, si edhe për të rritur edukimin financiar tek individët.

Në viti 2022, në një dalje për media, Guvernatori Gent Sejko tha se rreth 69% e shqiptarëve kanë një llogari bankare.

Gazeta Si