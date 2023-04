Si u hidhëruam/”gëzuam” kur u pushtuam (sipas shtypit të kohës)

“Në këtë cast Atdheu ynë i shenjtë është duke u kërcënuar prej Italisë në Durrës dhe në Vlorë me qëllim zbarkimi. Qeveria po kryen detyrën kombëtare me gjallërinë më të madhe për të mprojtur Atdhenë e shenjtë pëllëmbë-pëllëmbë… Sot më ora 6 të mëngjezit aniet lufte italiane, që kishin arrijrë që dje në ujrat e Durrësit dhe të Vlorës, filluan bombardimin e paralajmërimit të zbritjes së ushtërisë italiane “, kështu njoftonte “Gazeta e Korçës”, të premten, më 7 prill 1939 nën titullin: “Ushtëria italiane sot në mëngjes filloj të çgarkohet në Durrës e Vlorë”. Bie në sy në faqen e parë të këtij organi, reagimi i ish kryeministrit Mehdi Frashëri, që i bënte thirrje botës “paqedashëse” kundër shkeljes së Shqipërisë nga Italia. Po kjo gazetë në 11 Prill 1939, bën me dije proklamatën e Komandës së Fuqive mbi formimin e Komitetit Administrativ dhe mbi mbërritjen e trupave italiane në Korçë. Gazeta “Shtypi”, më 9 prill 1939, dy ditë pas zbarkimit të trupave italiane në portin e Durrësit e Vlorës, njofton gjithashtu, ngritjen e Komitetit Administrativ të Shtetit nën kryesinë e Xhafer Ypit. Duket se administrata italiane nuk po humbiste kohë për vendosjen e pushtetit të saj në Shqipëri. Jo vetëm masa administrative, ndihma e dhurata për të vobektit, por me iniciativën e Ministrisë Italiane të Kulturës Popullore shfaqen dy filma italianë në dy kinematë në Tiranë pa pagesë për popullin e interesuar, duke imponuar një normalizim të jetës, pak ditë pas ardhjes së ushtrisë italiane. E nga ana tjetër, Shqipëria e ndarë më dysh brohoriste dhe kundërshtonte duke nxirë rreshtat e gazetave të asaj periudhe. Komiteti i sapoformuar nuk vonon t`i telegrafojë Duçes mbi pritjen “glorioze” italiane. Shkrimet përshkohen nga entuziasmi, ku ripohohej besnikëria e pathyeshme e shqiptarëve dhe dëshira për bashkëpunim e aleanca me Italinë mike. Ndërkohë shkruhet: “Konti Ciano u nis nga Tirana përcjellur nga populli me manifestime t`shumta”. Në “Gazetën Shqiptare”, 18 prill 1939 njoftohet formimi i Partisë Fashiste Shqiptare. Vijon pritja madhështore e trupave italiane në Korçë në gazetën “Shtypi”, 10 prill 1939, ku sipas mesazhit të komandatit të Fuqive t`Armatosura italiane të asaj kohe, gjeneral Guzzoni-it [Alfredo], ardhja e tyre në Shqipëri ishte për një mision të madh “vëllazëror, paqeje e bashkëpunimi…..siguroj se do të jetë i garantuem rendi botuer, respektimi i pasunive, ushtrimi i lirë i kulteve fetare, nderi dhe traditat fisnike të popullit shqiptar”. Mark Kodheli, ish-prefekt i Durrësit me anë të Radio-Barit u bën thirrje shqiptarëve, që mos të kundërshtonin ushtrinë italiane, e ardhur për të mbajtur premtimin për një Shqipëri të bashkuar, indipendente dhe të përjetshme. Nuk mungon pasqyrimi i jehonës së veprimit italian në Shqipëri dhe nga shtypi botëror si ai francez, amerikan, anglez, turk, portugez etj. Kjo jehonë vijon me shpalljen e mbretit Viktor Emanueli III, mbret të Shqipërisë dhe me fjalimet e aktorëve të kohës në skenën e këtyre ngjarjeve. “Gazeta Shqiptare” në prill të 1939-ës shkruan me shkronja të mëdha: “Bashkimi i Shqipnisë me Italinë”, vijon: “Fjalimi i fuqishëm i Kontit G. Ciano”, “Politika e ndritun Mussolinane edhe trathëtitë demokratike”, “Vittorio Emanuele III pranoi kunorën e Skanderbegut”, “Enthusiami i madh në Tiranë dhe nëpër të gjitha krahinat e ndryshme të vendit” etj. Në “Gazetën e Korçës”, 14, 17 prill 1939 pasqyrohen manifestimet madhështore “Për Proklamimin Mbret të Shqipëtarëve të Madhëris së Tij Vittorio Emanuele III”. Delegacioni shqiptar në Romë pritet nga Benito Mussolini në sallën e madhe të Fronit me prezencën e sovranëve, princërve të Piemontit, pjesëtarëve të familjes mbretërore, anëtarëve të qeverisë dhe personaliteteve të larta shtetërore. Ndërkaq duket se një gazetë tjetër, “Sazani”, Prill 1939, e cila lajmëronte se: “Shtyllat e gazetës s’onë janë të hapura për gjithë ata që lëftojnë kundër imperializmit italian dhe që janë gati të luftojnë për një Shqipëri të lirë dhe demokratike” e sheh kolonizim, ardhjen e trupave italiane në Shqipëri. Në këtë organ paralajmërohet se, Duçja s`e kishte problem të sillte pesë milionë italianë në Shqipëri e të dëbonte popullin shqiptar maleve. Italia shihej si rrezik për zhdukjen e ndjenjës kombëtare, mbylljen e shkollave, burgosjen e vrasjen e atdhetarëve e shkrimtarëve. Ja dhe një konstatim që duket se ende e mbartim teksa e lexojmë në rreshtat e Sazani-t: “Fati i lig e solli popullin tonë të grumbullohet pranë Zogut. Fatin e kemi patur rregullisht, por thuaj të keq.” Dhe duket që nuk shkruante kot “sa me nxi letra”, por kërkonte bashkimin e shqiptarëve kundër Italisë, sepse askujt s`duhet t`i shkonte nëpër mend se “shpirti revolucionar shqiptar ka vdekë. Nën titullin “Patriotë shqiptarë ku po shkoni?”, njëfarë Fusharaku (pseudonim) kundërshton skllavërimin e shqiptarëve nga Italia, “… gjithë kolonitë shqiptare, gjithë populli shqiptar e intelektualët e vërtetë shqiptarë, pas na kanë. Të gjithë së bashku të shkruajmë në flamurin t`onë fjalët e të parëve që na dhanë Shqipërinë e 1912-ës. “Ja vdekje ja liri””. Ndërkohë që një pjesë e Shqipërisë dukej sikur brohoriste e gëzohej një pjesë tjetër, kolonia shqiptare në Francë protestonte “kundër tradhtisë fashiste dhe u deklarua solidare me popullin shqiptar në luftë kundra evazionit të huaj… Ndjenja dhe dashuria e ç`do shqiptari mërguar, kundrejt atdheut në rrezik qe manifestimi i përgjithëshmë që u shpreh nga ç`do zemër e plagosur”. Vijonë protestimet edhe nga ana e kolonisë shqiptare në Amerikë duke bërë thirrje të nxehtë për një mbledhje protestimi të shqiptarëve. Këto protesta u bënë në Boston, New York, Detroit etj. Revista “Java”, më 23 prill 1939 shkruan “Fillim` i Epokës Fashiste Shqiptare” ku përshkruan sipas saj ngjarjet e 7-8 prillit dhe ardhjen e trupave italiane në Shqipëri, “Aty nga ora 9, arriti jashtë Bashkisë Shk. Tij Jakomoni, Ministr` i Italisë, i pritur prej turmës me duartrokitje frenetike. Që prej këtij çasti, shpirtrat u qetësuan dhe tashti nuk prisnin veçse të pranonin dhe të duatrokitshin trupat e ushtrisë Famëmadhe italiane”.

Ndërkohë një produkt i Federatës Fashiste në Shqipëri, gazeta “7 Prill” në numrin 2, të vitit 1939 jep versionin e saj të së premtes: “Më 7 prill një ngjarje e madhe u përmbush. Istoria e Shqipërisë me vullnet solemn e unanim të popullit të saj u lidh përgjithënjë me historinë e fatin e Romës”. Pavarësisht pushtimit dhe përpjekjes italiane për vendosjen e pushtetit të saj në gjithë Shqipërinë, shqiptarët e mërgatës bënin thirrje vazhdimisht nën moton “Bashkim”, një shqiptar shkruante asokohe: “Bashkohuni shqiptarë të mërgimit! Bashkohuni rreth flamurit të Skënderbeut! Bashkohuni me demokracitë, që të dëbojmë skllavërimin nga viset tona, që të vrasim fashizmin gjakatar. Bashkohuni të shpëtojmë qeverinë!”